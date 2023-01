„Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi in tiefer Trauer um Freundin – „Ich bin sprachlos“

Während Dieter Bohlen bei DSDS ganz genau hinhört und mit seiner Meinung nicht hinterm Berg hält, ist es in der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ Joachim Llambi, der auch mal auf den Tisch haut, wenn ihm etwas nicht passt.

An der Seite seiner stets gut gelaunt wirkenden Jury-Kollegen Motsi Mabuse und Jorge González zeigt er sich als knallharter Juror mit einer Vorliebe für bissige Kommentare. Um so überraschender ist die Nachricht, mit der er sich jetzt auf Instagram gemeldet hat. Hier zeigt sich der „Let’s Dance“-Star nämlich ganz emotional. Der Grund: Joachim Llambi nimmt Abschied von einer langjährigen Freundin.

„Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi zeigt sich bestürzt

Am Donnerstag (5. Januar) schreibt der sonst eher abgebrühte Llambi: „Ich bin sprachlos, Rosi Mittermaier lebt nicht mehr, das macht mich unendlich traurig. Nicht nur eine großartige Sportlerin war Rosi, sondern ein einmalig liebevoller Mensch.“

Dann richtet er sich noch einmal an die Hinterbliebenen der Sportlerin und schreibt: „Ich wünsche Christian und der ganzen Familie viel Kraft in diesen Stunden und ich werde mich immer an die schönen gemeinsamen Stunden erinnern. Ruhe in Frieden, Rosi.“

Rosi Mittermaier ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Foto: IMAGO / Sven Simon

In seiner Instagramstory macht Joachim Llambi nochmal deutlich: „Wir werden dich vermissen.“ So wie Joachim Llambi dürfte es aktuell vielen Sportbegeisterten und Ex-Kolleginnen und Kollegen von Rosi Mittermaier gehen. Die ehemalige Skirennfahrerin machte sich als „Gold-Rosi“ einen Namen. Bei den Olympischen Winterspielen 1976 holte die Skiläuferin gleich zwei Goldmedaillen. Am Mittwoch (4. Januar) war die Sport-Bekanntheit im Alter von 72 Jahren gestorben.

Mit seinen emotionalen Worten trifft er bei seinen Fans mitten ins Herz. In den Kommentaren unter seinem Beitrag nehmen viele Anteil am Tod der sympathischen Sportlerin.

Gleichzeitig zeigt Joachim Llambi damit auch ein ganz anderes Bild von sich, dass er zum Start der „Let’s Dance“-Staffel von 2023 zumindest äußerlich wieder abgelegt haben dürfte. Ab dem 17. Februar geht es den Promis nämlich wieder an den Kragen – oder besser gesagt an Körperhaltung, Ausdruck und Rhythmusgefühl. Dass das nicht alle Kandidaten direkt mit sich bringen, ist klar. Sicher ist allerdings, wer Joachim Llambi überzeugen kann, hat gute Chancen aufs Siegertreppchen zu kommen. Bleibt abzuwarten, wer es in diesem Jahr wird.