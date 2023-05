„Let’s Dance“: RTL-Zuschauer wütend – „Alptraum des Abends“

Am Freitagabend (12. Mai 2023) steigt bei RTL das große Halbfinale von „Let’s Dance„. Vier Paare kämpfen dabei um den Einzug in die letzte Runde der beliebten Tanz-Show. Doch kurz nachdem die Moderatoren Daniel Hartwich und Victoria Swarowski das Publikum begrüßen, macht sich unter den Zuschauern Frust breit.

An diesem „Let’s Dance„-Abend muss jeder Promi gemeinsam mit seinem Partner zwei Tänze präsentieren und sich anschließend im „Impro Dance Even More Extreme“ beweisen. Ausgerechnet dieser sorgt schon zu Beginn der Sendung für genervte Fans.

„Let’s Dance“: Challenge sorgt für lange Gesichter

Über die Staffeln hat sich der „Impro Dance Even More Extreme“ in der beliebten RTL-Show etabliert. Dort bekommen die Paare zufällig einen Tanz und die dazugehörige Musik zugeteilt. Anschließend muss sich der Profitänzer dann schnelle eine Choreographie ausdenken und ein passendes Outfit auswählen. Dann gilt es, dem Promi die Schritte binnen Sekunden beizubringen, bevor es dann auch schon losgeht. Ziemlich stressig, das Ganze!

An sich kommt das Konzept gut bei den Zuschauern an. Doch es gibt eine Sache, die ihnen gehörig auf die Nerven geht. Denn jedes Mal, wenn im „Let’s Dance“-Studio der Begriff „Impro Dance Even More Extreme“ genannt wird, ertönt ein vermeintlich gruseliger Ton und die Lichter flackern. Für die Zuschauer einfach nur eine unnötige Unterbrechung der Sendung.

„Let’s Dance“-Fans haben böse Vorahnung

Als die Moderatoren das Programm des Abends vorstellen, fällt natürlich auch der Begriff „Impro Dance Even More Extreme“. Und zack: Ertönt der Sound und das Licht im Studio leuchtet auf. Auf Twitter befürchten die Zuschauer, dass das wohl noch den ganzen Abend so weitergehen wird:

„Impro Dance. Mein Alptraum des Abends.“

„Lieber Daniel, liebe Vici. Wir haben „Impro Dance Even More Extrem“ jetzt gehört. Wir werden es die nächsten zwei Stunden nicht vergessen. Jetzt bitte keine Witze mehr.“

„Ich freue mich nicht auf dieses „Improdance“ Getue heute.“

„Der „Impro Dance Even More Extreme“ geht mir jetzt schon auf den Sack.“

„Boah nee, jetzt wird heute wieder extra alle zwei Sekunden „Impro Dance Even More Extreme“ gesagt.“

Ein Alptraum wurde der „Let’s Dance“-Abend allerdings nur für Timon Krause und seine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova. Sie flogen nämlich kurz vorm Finale raus. Somit haben Anna Ermakova, Philipp Boy und Julia Beautx noch die Chance Dancing Star 2023 zu werden.