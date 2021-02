„Let's Dance“ (RTL): Von wegen Eifersucht – DIESE Männer will Luca Hänni neben seiner Freundin Christina Luft sehen

Endlich geht es wieder los! „Let's Dance 2021“ startet am 26. Februar in die 14. Runde. Profi-Tänzerin Christina Luft ist wieder im Rennen. Mit wem die hübsche Kirgisin das Tanzbein schwingen wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

In der vorherigen „Let's Dance“-Staffel verliebte sich Christina Luft in ihren Tanzpartner Luca Hänni. Der 26-Jährige wird dieses Mal also ganz genau hinschauen.

„Let's Dance“-Beauty Christina Luft mit neuem Mann an ihrer Seite

RTL will daher von dem Sänger wissen, welchen „Let's Dance“-Kandidaten er am liebsten neben seiner Freundin Christina Luft sehen würde. „Uh, schwierig!“, platzt es zunächst aus dem DSDS-Star.

Christina Luft tanzt seit 2017 bei „Let's Dance“. Foto: TVNOW / Anelia Janeva

Verständlich, wer würde seine Partnerin schon gerne eng umschlungen mit einem anderen Kerl sehen? Doch mit irgendwem muss Christina nun mal tanzen. Luca hat sich also drei Namen rausgepickt, die seiner Meinung nach am besten zur 31-Jährigen passen würden.

Das sind die „Let's Dance“-Teilnehmer 2021:

Jan Hofer

Nicolas Puschmann

Auma Obama

Kai Ebel

Valentina Pahde

Mickie Krause

Senna Gammour

Erol Sander

Lola Weippert

Rúrik Gíslason

Ilse DeLange

Kim Riekenberg

Simon Zachenhuber

Vanessa Neigert

„Let's Dance 2021“: Luca Hänni will SIE mit Christina tanzen sehen

Als ersten Kandidaten nennt Luca den Ex-„Tagesschau“-Chefsprecher Jan Hofer. Den 69-Jährigen findet er „ganz sympathisch“ und witzig. Aber auch Profiboxer Simon Zachenhuber könnte infrage kommen. „Er ist auf jeden Fall fit und Sportler und der hat Ehrgeiz“, begründet Luca Hänni seine Auswahl.

Diese Männer wünscht sich Luca für seine Freundin: Rúrik Gíslason, Jan Hofer oder Simon Zachenhuber (v.l.n.r.). Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Aber auch der isländische Hottie Rúrik Gíslason wäre ein geeigneter Tanzpartner für Christina Luft. „Ich glaube schon, dass da was rauszuholen ist“, so Luca über den Fußballer.

Im Grunde sei ihm aber egal, wer mit seiner Freundin tanzen darf. Denn: Christina Luft habe einfach das Talent, aus jedem Mann einen Tänzer zu machen. „Du kriegst das aus jeder Person“, erklärt der Schweizer im Pärcheninterview mit RTL. An Christinas Seite würde sich jeder wohlfühlen.

„Let's Dance – Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow“

Wer sich bei der Profi-Tänzerin wohlfühlen darf, erfahren wir am Freitagabend bei „Let's Dance – Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow“.

Die 14. Staffel von „Let's Dance“ startet am 26. Februar um 20.15 Uhr bei RTL oder online bei TVNOW.

Vielleicht wird es ja auch Schlagersänger Mickie Krause. Warum sich der Ballermann-Star auf das Tanzparkett verirrt hat, liest du hier.