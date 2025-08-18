Leonardo DiCaprio auf Ibiza – dann rückt die Polizei ihm auf die Pelle

Leonardo DiCaprio besuchte eine exklusive Tequila-Party auf Ibiza. Im schlichten T-Shirt und Basecap blieb er unauffällig. Doch eine Polizeikontrolle ließ ihn nicht durch.

„Ausweis, bitte!“ hieß es plötzlich für den weltbekannten Schauspieler. Trotz seiner Prominenz blieb er geduldig und kooperierte höflich mit den Beamten.

Geduld zeigte Leonardo DiCaprio bei der Kontrolle

Die Polizei kontrollierte alle Anwesenden genau. Ein Beamter bezweifelte DiCaprios Identität, bis er seinen Ausweis zeigte. Diese klärte das Missverständnis. Augenzeugen berichten nach Berichten des Portals „Page Six“, dass der Hollywoodstar keineswegs verärgert war.

Stattdessen wartete er entspannt und zeigte seine Dokumente, obwohl ihn das ganze 20 Minuten Zeit kostete. Nach Mitternacht feierte Leonardo DiCaprio bis frühmorgens. Mit seiner Freundin, Model Vittoria Ceretti, genoss er die Party ausgelassen.

So verbringt er seinen Sommerurlaub

Das Paar verbringt den Sommerurlaub am Mittelmeer. Schon Tage zuvor feierte DiCaprio in Venedig die Hochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos auf einer Mega-Jacht. Auch danach reiste Leonardo weiterhin mit dem Paar.

Auf ihrer prunkvollen 500-Millionen-Dollar-Jacht machten sie es sich gemeinsam gemütlich. Weder die Polizeikontrolle noch andere kleine Zwischenfälle konnten DiCaprios Laune trüben. Er bleibt entspannt und genießt das Sommerleben in Europa mit seinen engsten Freunden.

