Was war DAS denn? In der ZDF-Abendsendung „Neo Magazin Royale“ kündigte Moderator Jan Böhmermann groß und breit Sängerin Lena Meyer-Landrut an. Doch was dann passierte, damit hat wohl niemand gerechnet.

Dass Lena Meyer-Landrut eigentlich nicht gut auf Jan Böhmermann zu sprechen sein dürfte, müsste spätestens nach den Witzen bekannt sein, die der TV-Star stets auf Kosten der Sängerin in seinen TV-Programmen macht.

Gastierte Lena Meyer-Landrut also nun wirklich in seiner ZDF-Show?

+++ RTL: Hammer! Kult-Moderatorin schmeißt hin – dann platzt die nächste Bombe +++

Lena Meyer-Landrut wird als ZDF-Gast angekündigt - dann wird es peinlich

Lena Meyer-Landrut beim Bambi 2019. Foto: imago images / Future Image

Vorweg: Tut sie nicht! Schließlich flanierte Lena Meyer-Landrut am Donnerstagabend in Baden-Baden über den roten Bambi-Teppich. Jan Böhmermann kündigte die einstige ESC-Gewinnerin dennoch an und tat so, als würde die 28-Jährige jeden Moment die Bühne betreten.

------------------------------------

Mehr Themen:

+++ Lena Meyer-Landrut teilt Foto – nicht nur sie ist darauf nackt... +++

+++ Lena Meyer-Landrut: Schockierende Wahrheit – sie war ja gar nicht... +++

-------------------------------------

Plötzlich Verbindungsprobleme: Alles Fake

Foto: dpa

Doch plötzlich täuschte der „Neo Magazin Royale“-Moderator Verbindungsprobleme vor. Eine Erinnerung an die „Tagesschau“-Störung in der ARD in dieser Woche. Dort wurde die Verbindung in einer Live-Schalte aufgrund eines Funklochs unterbrochen (hier mehr dazu >>>).

+++ Florian Silbereisen verrät großes Geheimnis: „Helene Fischer und ich ...“ +++

Als Jan Böhmermann nach kurzer Unterbrechung dann wieder im Bild war – mit Konfetti überhangen und mit Kussmund auf der Stirn – schwärmte er davon, wie Lena Meyer-Landrut soeben die Bühne gestürmt hätte. Na wenn er’s glaubt…

-----------------------

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Bekannt wurde Lena Meyer-Landrut durch ihre Teilnahme an der Casting-Show „Unser Song für Oslo“ im Jahr 2009

Beim anschließenden Eurovision Song Contest 2010 gewann Lena mit dem Song 'Satellite'

Sie siegte mit herausragenden 246 Punkten vor der Türkei und Rumänien

2011 trat Lena Meyer-Landrut erneut an und holte in Düsseldorf den zehnten Rang

Ihr aktuelles Album „Only Love, L“ erschien im April 2019

Im kommenden Jahr geht Lena wieder auf Tour

-----------------------

„Immer nur Sex, Sex, Sex“

Im weiteren Verlauf der Sendung setzte Jan Böhmermann schließlich noch einen drauf. Wieder kündigte er Lena Meyer-Landrut in seiner Sendung an. Wieder erschien sie nicht. Dafür hatte der Moderator noch folgende Worte für die Influencerin übrig:

Er sei ein Fan der allerersten Stunde, „denn sie ist sympathisch. Sie ist auf dem Teppich geblieben. Sie ist natürlich. Sie macht nicht immer nur Sex, Sex, Sex, sondern sie überzeugt durch Kunst.“

+++ Kate Middleton: Bittere Wahrheit für die Herzogin – nun kommt raus, dass William... +++

Offenbar eine Anspielung auf ihren Instagram-Account. Dort postet Lena viele sexy Bilder, wurde deswegen von einigen Followern bereits scharf kritisiert. Schließlich sei sie Sängerin und solle sich auf die Musik konzentrieren.

Ein weiterer angekündigter ZDF-Gast war übrigens Ralf Möller. Und der ließ sich immerhin im TV-Studio blicken…