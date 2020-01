Lena Meyer-Landrut: Verstörendes Video veröffentlicht! „Mega-Shitstorm“, „Nackt, Nackter, Lena...“

Immer wenn man denkt, man hat von Lena Meyer-Landrut schon alles gesehen, zeigt sich die Sängerin von einer anderen Seite – und die ist diesmal besonders krass!

Lena Meyer-Landrut: So hast du sie noch nie gesehen

Seitdem Künstlerin Lena Meyer-Landrut vor knapp zehn Jahren den Eurovision Song Contest gewonnen hat, erfindet sich immer wieder neu und ihre Fans lieben sie dafür.

Der neuste Streich: Lena Meyer-Landrut springt in ultraknappen Top aus silbernem Klebeband in einem Tourbus herum, trägt einen Maulkorb.

Sie feiert und trinkt, zeigt auch mal einen Mittelfinger – und hat damit vielleicht ihr provokantestes Musik-Video aller Zeiten gedreht.

Lena Meyer-Landrut: „Skinny Bitch“

Hintergrund ist der neue Song „Skinny Bitch“ (deutsch: Dünne Schlampe), in dem Lena knallhart mit den Medien abrechnet!

Lena Meyer-Landrut: Das steckt wirklich hinter dem Video

Der Song beginnt mit vermeintlichen Schlagzeilen über die Sängerin: „Mega-Shitstorm gegen Lena Meyer-Landrut" oder „Nackt, Nackter, Lena Meyer-Landrut“.

Danach setzt die 28-Jährige ein, fragt „Are you talkin' 'bout me? Do you care how I feel? Did you just make that up?“ (deutsch: Redest du über mich? Interessiert es dich, wie ich mich fühle? Hast du dir das gerade ausgedacht?).

Trotz verspielten Zöpfen wirkt Lena im Video entschlossen, erwachsen – und macht im Refrain eine klare Ansage: „Wenn dir das Leben Zitronen gibt, mix sie mit Wodka und Soda. Dünne Schlampe mit Problemen, lasst sie nur reden, denn sie kennen dich nicht!“

„Skinny Bitch“ ist gleichzeitig auch ein Plädoyer für mehr Selbstliebe, so heißt es an einer Stelle: „Liebe deine Unvollkommenheit und fick die Hater, denn sie kennen dich nicht.“

Immer wieder prangert der Pop-Star das Verhalten der Medien an. Sie greift auch konkrete Kritik „Sie ist arrogant, sie ist viel zu dünn“ auf, um ihren Fans am Ende den Rat zu geben: „Du solltest nicht glauben, was du liest, wenn es Müll ist.“

Die feiern übrigens das Video und die Botschaft dahinter:

„Ich finde es krass, wieviel Selbstvertrauen und Mut du hast, genau deswegen bist du mein Vorbild. Bitte mach weiter so.“

„Top, nichts anderes von einer taffen Frau erwarte! Mach sie mit Deinen Lyriks platt, so richtig platt.“

„Deine Message ist voll stark... Ich finde es toll dass so ehrlich bist.“

Viele User hoffen aber auch einfach nur, dass Lena das Klebeband von ihrem Körper wieder abbekommen hat – und dass es nicht allzu schmerzhaft war!