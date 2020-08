Lena Meyer-Landrut: Ehrliches Geständnis – „So sehe ich nicht aus, wenn…“

Die Corona-Krise geht auch an Lena Meyer-Landrut nicht spurlos vorbei. Die Sängerin scheint geerdeter zu sein, nachdenklicher. Hat vor wenigen Wochen erst verlauten lassen, wie sie die Ruhe und notgedrungene Pause vom Showbusiness genießt.

In ihrem neuesten Instagram-Post bestärkt Lena Meyer-Landrut diese neue Bodenständigkeit nun noch mehr.

Lena Meyer-Landrut teilt ungewöhnliches Bild

Unschuldig und verträumt blickt die einstige ESC-Gewinnerin in die Kamera, hält einen Strauß Wildblumen in der Hand. Ihr Make-up: ganz natürlich. Ein romantisches Bild, das fast schon aus einem Brautmagazin stammen könnte. Dazu schreibt die 29-Jährige die Zeilen: „Kleines Schmankerl zum Dienstag für euch. Bin grad sooo viel in der Natur – dachte, ein Blumenmotiv ist passend.“

-----------------------

Das ist Lena Meyer-Landrut:

geboren wurde sie am 23. Mai 1991 als Lena Johanna Therese Meyer-Landrut in Hannover

Lena Meyer-Landrut wurde durch ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest (ESC) im Jahr 2010 bekannt

Mit dem Song „Satellite“ gewann sie den Musikwettbewerb

Sie saß bereits bei „The Voice Kids“ in der Jury

Auch bei „Unser Song 2017“ saß Lena Meyer-Landrut in der Jury

-----------------------

Lena Meyer-Landrut hat Liebe zur Natur entdeckt

In der Tat veröffentlichte Lena Meyer-Landrut kürzlich ein Bild von sich mitten in einem Kamillenfeld, wirkte auf dem Foto so glücklich wie schon lange nicht mehr. Die Ruhe braucht Lena offenbar, um völlig abzuschalten. Nicht umsonst schreibt sie obendrein an ihre Fans gerichtet: „Euch eine tolle sonnige Woche mit vielen neuen Erkenntnissen und dem Mut sich frei zu fühlen.“

Schließlich verrät die „The Voice Kids“-Jurorin aber noch, ein wenig nachgeholfen zu haben, was Haare und Make-up angeht. „Denn so sehe ich nicht aus, wenn ich in der Natur bin.“

Ob natürlich gestylt oder nicht: Schön und glücklich wirkt Lena Meyer-Landrut in letzter Zeit so oder so…

Lena Meyer-Landurt (Archivbild) Foto: dpa

Lena Meyer-Landrut: Verwirrende Aussagen bei Instagram

Weniger romantisch, dafür etwas verwirrender wandte sich Lena erst vor wenigen Tagen an ihre Fans, machte in ihrer Instastory Aussagen, die nicht ganz durchschaubar waren. Hier mehr dazu >>>