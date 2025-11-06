Nach Rückzug aus der Öffentlichkeit: Plötzliches Lebenszeichen von Lena Meyer-Landrut

Wo ist Lena? Seit über einem Jahr herrscht Funkstille um Lena Meyer-Landrut. Ihr letzter Auftritt war im Juli 2024. Dann sagte sie alle Termine ab. Jetzt meldet sie sich zurück und reagiert auf einen traurigen Instagram-Post.

Die Sängerin reagiert auf einen rassistischen Vorfall. Comedy-Star Tutty Tran wurde angegriffen. Er schrieb: „Am Wochenende wurde ich auf offener Straße beleidigt und körperlich angegriffen – nur, weil ich so aussehe, wie ich aussehe.“

Lena Meyer-Landrut spendet Tutty Tran Kraft

Lena hinterließ nach RTL-Informationen ein Herz-Emoji unter dem Post. Ihre Fans freuen sich über das Lebenszeichen. Sie hatte sich wegen „Schmerzkrämpfen“ und gesundheitlicher Probleme zurückgezogen. Fest steht: Ihre Fans vermissen Lena Meyer-Landrut sehr.

Kommentare wie „Wir vermissen dich“ häufen sich unter ihren Posts. Nun zeigt sie Anteilnahme am Schicksal von Tutty Tran. Ein kleines Zeichen, das viel bedeutet. Auf ihrem Instagram-Account ist es weiter still. Ihr letzter Post ist vom Juli 2024. Ein erstes Lebenszeichen überraschte ihre Fans im August: Sie likte einen Post von Mark Forster.

Und es gibt noch weitere Informationen… Die Ex-Football-Stars Björn Werner und Patrick Esume plauderten in ihrem Podcast „Football Bromance” am 4. August etwas aus. So soll Lena auf der Hochzeit von Schauspieler Mitja Lafere gewesen sein und dabei sogar mit Mark Forster performt haben. Auf der Feier herrschte Handyverbot. Ob es bald ein Comeback gibt, bleibt weiterhin abzuwarten.