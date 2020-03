Lena Meyer-Landrut bei „The Voice Kids“: Als ein Kandidat DAS macht, ist Lena fassungslos „Nein!!!“

Das gab es bei „The Voice“ noch nie! Selten hat ein Mini-Sänger bei „The Voice Kids“ so viel gute Laune versprüht, so sehr das Publikum mitgerissen und ausgerechnet Jurorin Lena Meyer-Landrut in eine Art Schockstarre versetzt.

Als ER die „The Voice Kids“-Bühne betritt, können die Zuschauer nicht glauben, was sie da sehen und hören. Kandidat Yike (10) hat ein Accessoire dabei: seine Gitarre. Und bei ihr haut er zum Song „Un Poco Loco“ aus dem Film „Coco“ so sehr in die Saiten, dass der Boden geradezu wackelt.

Schon nach den ersten Klängen haut es Lena Meyer-Landrut um: „Nein!!!“, ruft sie auf dem Jurystuhl, ist vollends begeistert.

Lena Meyer-Landrut bei „The Voice Kids“: Lena begeistert von Yike

Lena Meyer-Landrut ist es auch, die als Erste den Buzzer drückt. Als sie den Zehnjährigen sieht, wird sie von seiner guten Laune angesteckt, tanzt zu den spanischen Liedzeilen. Doch lange bleibt die Sängerin nicht allein mit ihrer Einstellung, den jungen Kandidaten coachen zu wollen.

„The Voice Kids“: Kandidat Yike haut alle um

Florian Sump und Lukas Nimscheck drücken als Doppelstuhl-Neulinge ebenfalls recht schnell den Buzzer, sehr zu Enttäuschung von Lena. Sie ruft nur wieder: „Nein!“. Am Ende muss Lena es mit allen Jurymitgliedern aufnehmen.

Dann die nächste Überraschung für Lena: Yike spielt erst seit eineinhalb Jahren Gitarre. Mit dem Singen hat er schon mit drei Jahren angefangen. Ein richtiges Talent, also.

„Ich würde alles dafür geben“

„Ich war mir von Anfang an ganz sicher und ganz klar. Ich bin zu 1000 Prozent sicher, dass du in meinem Team absolut goldrichtig wärst. Ich würde alles dafür geben, dass du in mein Team kommst“, so Lena Meyer-Landrut.

Dann die Entscheidung: Lena Meyer-Landrut kann den kleinen Sänger offenbar überzeugen. Yike will zu ihr ins Team. Da hat sich das frühe Buzzern für die 28-Jährige doch gelohnt!

Große Emotionen gibt es auch bei Kandidatin Mila. Die Kleine kann die Coaches zwar nicht mit ihrer Stimme überzeugen, dafür aber mit ihrer Persönlichkeit. Denn bei der Verabschiedung hat Mila ein ganz besonderes Geschenk für Lena Meyer-Landrut, das der Sängerin zu Herzen geht:

Lena Meyer-Landrut und Mark Forster mit tollen Neuigkeiten

