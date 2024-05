Lena Meyer-Landrut verliert bei „The Voice Kids“ die Fassung – „Glaube, das ist ein Fehler“

Am Freitagabend (17. Mai) geht es bei „The Voice Kids“ um alles: Das große Finale steht an! Die verbliebenen Kandidaten kämpfen um ein Ausbildungsstipendium in Höhe von 15.000 Euro und einen optionalen Plattenvertrag. Wer schnappt sich den Sieg im beliebten TV-Format?

Für eine Kandidatin scheinen die Chancen schonmal gut zu stehen – zumindest Coach Lena Meyer-Landrut ist bei ihrer Performance nicht mehr zu halten.

Lena Meyer-Landrut: Kandidatin verschlägt ihr die Sprache!

Hier treten die talentiertesten jungen Sänger des Landes auf der großen Bühne auf, um mit ihren einzigartigen Stimmen zu begeistern. Es geht um „The Voice Kids“! Ob kraftvolle Balladen, mitreißende Pop-Hits oder gefühlvolle Akustik-Performances – die Nachwuchstalente zeigen ihr ganzes Können und erobern die Herzen der Coaches und des Publikums im Sturm. Vor allem der Auftritt von Sat.1-Teilnehmerin Madeleine verschlägt Coach Lena Meyer-Landrut den Atem.

„Tut mir leid, Madeleine, ich glaube hier liegt ein Fehler vor. Du gehörst eigentlich zu ‚The Voice of Germany'“, lässt die „Satellite“-Interpretin begeistert verlauten. Damit spielt Lena auf Madeleines Stimme an. Die ist mit ihren jungen 15 Jahren nämlich unglaublich erwachsen und ausgeprägt. Auch die anderen Coaches konnte die „The Voice Kids“-Kandidatin vom Hocker reißen.

Madeleine verfolgt nicht nur in der Sat.1-Show ihre Leidenschaft. Die talentierte junge Musikerin aus Wien nimmt in ihrer Heimat Gesangsunterricht und besucht dort eine musikalische Mittelschule, wo sie Teil einer Band ist. Jede Woche proben gehört für sie schon lange zum Alltag dazu.

Die Kandidatin steht übrigens nicht das erste Mal auf der Bühne. Die 15-Jährige nahm bereits zwei Mal an den Blind Auditions teil, konnte aber nie einen Coach überzeugen. Jetzt hat sie es im dritten Anlauf endlich geschafft. Ob sie mit ihrem Talent neben Jurymitglied Lena Meyer-Landrut auch die Zuschauer überzeugen kann, wird sich herausstellen. Wer die Performances am 17. Mai verpasst haben sollte, kann sich „The Voice Kids“ in der Joyn-Mediathek anschauen.