Lena Meyer-Landrut: Kandidatin (14) singt bei „The Voice Kids“ – Lena sauer: „Es nervt…“

Yaiza hat nicht nur die Haare schön, auch ihre Performance des @billieeilish-Songs "idontwannabeyouanymore" überzeugt auf ganzer Linie – vier Buzzer inklusive! ❤️ . . . . #thevoicekids #TeamLena #lenameyerlandrut @lenameyerlandrut #billieeilish #idontwannabeyouanymore #coversong #blindauditions