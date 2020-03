Lena Meyer-Landrut bei "The Voice Kids" (Sat.1): Sängerin fassungslos – weil Kinder DAS tun

View this post on Instagram

Lena zeigt großes 💖 für 0-Buzzer Alexander und animiert die Coaches-Truppe dazu, zusammen "Zusammen" zu singen! Tolle Geste, oder? 🥰 . . . . #thevoicekids #sasha #lenameyerlandrut #maxgiesinger #floriansump #lukasnimscheck #deinefreunde #thoreschölermann #melissakhalaj