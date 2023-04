Sie ist schon so etwas wie eine Dauerbrennerin bei „The Voice Kids“. Schon in der allerersten Staffel, die Sat.1 zwischen dem 5. April 2013 und dem 10. Mai 2013 ausstrahlte, war Lena Meyer-Landrut als Coach an der Seite der jungen Talente. Und auch in dieser Staffel, mittlerweile ist es schon die 11. der Castingshow, ist die ESC-Siegerin von 2010 wieder dabei.

Bei der „The Voice Kids“-Erfahrung ist es nur verständlich, dass Lena Meyer-Landrut auch innerhalb des Teams die Initiative ergreift und zur Erheiterung ihrer Kollegen beiträgt. So wie beispielsweise nun bei Instagram zu sehen, mit einem kleinen Spiel.

Lena Meyer-Landrut lässt bei „The Voice Kids“ die Bombe platzen

„Ich habe uns was mitgebracht. Das ist eine Bombe, ich zünde die jetzt. Und das ist ein Spiel. Ich sage jetzt mal: Songs über Liebe. Und dann muss jeder, der das fängt, einen Song über Liebe sagen. Und dann muss man es wieder wegschmeißen zum Nächsten. Und bei wem es explodiert, der hat verloren“, kündigt die 31-jährige gebürtige Hannoveranerin an, während sie mit einer kleinen Spielzeug-Bombe hantiert.

Und dann ging es los. Im hohen Bogen warf Lena die Bombe hinüber zu ihrem Kollegen Wincent Weiss, der rasch den Sarah-Connor-Klassiker „From Sarah with Love“ in die Runde warf. Und so flog die Bombe lustig durch die Reihen der „The Voice Kids“-Jury, bis sie schließlich bei Michi Beck explodierte.

„The Voice Kids“-Coaches jubeln über Lenas Spiel

Doch der nahm es sportlich. „Ist ein geiles Spiel“, befand der 55-jährige „Fanta 4“-Star. Und auch die Fans waren durchaus angetan. Auch wenn sie es natürlich deutlich besser gemacht hätten, als die Musiker der „The Voice Kids“-Jury. „Warum ist sie nicht auf ‚Satellite‘ gekommen“, fragte beispielsweise eine Followerin auf Lena gemünzt. Während ein anderer vorschlug: Oder ‚Liebe‘, ‚Leichtsinn‘, ‚Nur ein Traum‘ oder ‚Heute, Morgen Übermorgen‘ von einem gewissen Mark Forster. Oder ihr eigener Song ‚Looking for Love‘.“

