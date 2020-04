Lena Meyer-Landrut: Endlich! Auf DIESES Foto mussten die Fans lange warten

Auch Lena Meyer-Landrut schien die Corona-Langeweile übermannt zu haben. Ihr Instagram-Account: ein Ort voller Corona-Themen. Wie bastele ich die richtige Schutzmaske? Was mache ich in der Zeit, in der ich nicht mehr nach draußen darf? Dazu noch aufbauende und Mut machende Worte an die Fans.

Das ist gut und richtig, doch auch in einer Zeit, in der das Coronavirus das alles bestimmende Thema ist, haben sich die Fans ihre alte Lena Meyer-Landrut zurückgewünscht. Die Frau, die allseits gute Laune und auch einen gewissen Hauch Sexyness versprüht.

Lena Meyer-Landrut macht Fans mit DIESEM Bild glücklich

Das hat Lena mit ihrem aktuellsten Insta-Bild nun nachgeholt. Dort sieht man die Sängerin und „The Voice Kids“-Jurorin lediglich mit einer Jeansjacke bekleidet.

------------------------------------

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

2010 macht Lena Meyer-Landrut ihr Abitur

2009 bewirbt sie sich bei Stefan Raab für die Castingshow "Unser Star für Oslo"

Sie gewinnt und darf zum ESC fahren

Mit dem Song "Satellite" gewinnt Lena Meyer-Landrut den Eurovision Song Contest 2010

Ihr neues Album "Only Love, L" erschien im April 2019

Lena Meyer-Landrut ist 2020 bereits zum sechsten Mal als Coach bei 'The Voice of Germany“ mit dabei

Mit ihr in der Jury saß auch Mark Forster

------------------------------------

Der Blick ist lasziv in Richtung Kamera gerichtet. Es handelt sich um ein älteres Bild der Sängerin, geschossen von dem Fotografen Andre Josselin.

Die Sängerin schreibt dazu: „Rückblick auf den vergangenen Sommer“. Ihre Fans jedenfalls lieben das Bild. Kommentieren zu Zehntausenden mit Herzchen und Liebesbotschaften.

+++ Lena Meyer-Landrut: „Voice Kids“-Kandidatin (14) singt – doch dann hört sie DAS: „Es nervt…!“ +++

Es scheint, als würden sich sowohl Lena Meyer-Landrut nach der unbeschwerten Zeit des vergangenen Sommers sehnen. Als das Coronavirus noch weit weg und unser größtes Problem war, wie man mit der Hitze umgehen sollte.