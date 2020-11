Lena Meyer-Landrut: Sat.1 schmeißt Sängerin raus – und das ist der Grund dafür

Das wird den Fans von Lena Meyer-Landrut gar nicht gefallen. Bis vor Kurzem durften sie sich darüber freuen, ihre Lieblingssängerin regelmäßig im Fernsehen zu begleiten.

Doch damit ist nun Schluss. Lena Meyer-Landrut fliegt aus der Sat.1-Show „The Voice Kids“. Das berichtet das Branchenmagazin „DWDL.de“.

Lena Meyer-Landrut muss „The Voice Kids“ verlassen

Sechs Staffeln lang war Lena Meyer-Landrut als Coach für die Nachwuchstalente zu sehen. Im Jahr 2015 gewann ihr Kandidat Noah-Levi Korth sogar die Sat.1-Show. Doch jetzt schmeißt der Fernsehsender die ESC-Siegerin einfach aus dem Programm.

Lena Meyer-Landrut saß für sechs Staffeln auf einem der roten „The Voice“-Stühle. Foto: imago images

Der Grund dafür seien die schlechten Quoten der Castingshow in diesem Jahr. In der vergangenen Staffel erzielte „The Voice Kids“ nur noch 8,8 Prozent Marktanteil und damit den schlechtesten Wert in seiner Geschichte.

---------------------------

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Lena wurde durch ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest (ESC) im Jahr 2010 international berühmt

Mit dem Song „Satellite“ gewann sie den Musikwettbewerb

Bei „The Voice Kids“ saß sie zusammen mit Mark Forster in der Jury

Am 5. April 2019 veröffentlichte Lena ihr fünftes Studioalbum „Only Love, L“

---------------------------

Lena Meyer-Landrut fliegt raus – SIE nehmen ihren Platz ein

Eine neue Jury soll frischen Wind in die TV-Show bringen. Die gesamte Gruppe werde daher ausgetauscht: Statt Max Giesinger, Lena Meyer-Landrut, Sasha sowie Florian Sump und Lukas Nimschek sollen im Jahr 2021 Alvaro Soler, Wincent Weiss, Stefanie Kloß sowie Michi Beck und Smudo von den „Fantastischen Vier“ die jungen Gesangstalente coachen.

Die „The Voice Kids“-Jury im Jahr 2019: Alec Völkel, Sascha Vollmer, Stefanie Kloß, Lena Meyer-Landrut und Mark Forster. Foto: imago images

Für Wincent Weiss und Alvaro Soler wird es eine „The Voice Kids“-Premiere, während ihre Kollegen bereits bei „The Voice of Germany“ im Einsatz waren.

---------------------------

---------------------------

„The Voice Kids“: So geht es in Staffel 9 weiter

Wegen der anhaltenden Pandemie muss Sat.1 bei den Blind Auditions auch weiterhin auf ein Studiopublikum verzichten. In der neunten Staffel von „The Voice Kids“ wird also alles etwas anders sein.

Lediglich die bekannten Moderatoren bleiben der TV-Show erhalten. Wie gewohnt sollen Thore Schölermann und Melissa Khalaj durch die Sendung führen.

Doch die Fans von Lena Meyer-Landrut sollten den Kopf nicht in den Sand stecken. Schließlich teilt die Sängerin immer wieder Einblicke in ihr Leben bei Instagram. Und die können sich wirklich sehen lassen. Welche sexy Bilder Lena von sich im Netz teilt, erfährst du hier >>>