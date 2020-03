Lena Meyer-Landrut: Kandidatin (14) singt bei „The Voice Kids“ – Lena reicht's: „Es nervt…“

So hat man Lena Meyer-Landrut noch nie erlebt! Enttäuscht, wütend, außer sich – das sind nur einige Gefühle, die die „The Voice Kids“-Jurorin am Sonntag durchlebt. Und das alles nur wegen einer Kandidatin.

Michelle will es wissen. Die 14-Jährige singt für ihre Schwester, die nicht beim Auftritt im Backstagebereich dabei sein kann. Mit dem Song „Still into you“ von Paramore zieht die „The Voice Kids“-Teilnehmerin Juror Max Giesinger sofort in seinen Bann. Nicht aber Lena Meyer-Landrut.

Lena Meyer-Landrut: Kandidatin singt bei „The Voice Kids“ – Lena sauer

Die hält sich bedeckt, drückt bis zum Schluss nicht den Buzzer, um das junge Talent in ihr Team zu holen. Pech für Lena, Glück für Max. Der freut sich riesig, als Einziger gedrückt zu haben. Als Lena Meyer-Landrut den Teenager dann sieht, ist es vorbei mit der Ruhe.

„Ihr seht ja genau gleich aus“

Michelle darf auf Max‘ Stuhl Platz nehmen, sich neben Lena setzen. Und der Coach bemerkt: „Ihr seht ja genau gleich aus.“ In der Tat könnte man meinen, „The Voice Kids“-Ministar Michelle und Lena seien Geschwister. Gleiche Frisur, gleiches Lächeln. Doch Lena ist aufgewühlt, haut plötzlich raus:

„Ich ärgere mich gerade ein bisschen. Du bist bei Max im Team, alles gut. Alles cool, du bist weiter.“ Dann kann sie gar nicht mehr an sich halten, ist sauer: „Es nervt mich nur, dass ich nicht gedrückt habe. Es nervt mich, ich bin genervt, ich sag‘s ehrlich. Du bist toll.“

Max Giesinger und Michelle (14). Foto: SAT.1/André Kowalski

Lena Meyer-Landrut: „Ich drehe durch!“

Plötzlich springen die anderen Coaches auf die Bühne, wollen sich die beiden Doppelgänger genauer angucken. Lena Meyer-Landrut spielt das Spiel kurz mit: „Ich bin Michelle.“ Nur um dann wieder zu jammern. „Können wir die Zeit zurückdrehen? Können wir die Regeln noch mal ändern? So ein Mist. Ich drehe durch!“

Keine Chance. Michelle muss ins Team Max Giesinger. Und Lena? Die ärgert sich wahrscheinlich immer noch.

„The Voice Kids“ läuft immer sonntags um 20.15 Uhr bei Sat.1.