Lena Meyer-Landrut überrascht mit komplett neuem Look – „Wie aus Disney entsprungen“

Sie steckt voller Überraschungen: In letzter Zeit sorgt Lena Meyer-Landrut immer wieder für Gesprächsstoff. Erst die kurzen Haare und jetzt das. Die Fans der Sängerin kommen gar nicht mehr hinterher so oft wechselt sie ihren Look.

Auf Instagram zeigt sich Lena Meyer-Landrut jetzt von einer ganz anderen Seite. Scheinbar ist sie momentan ziemlich experimentierfreudig. Zumindest, was ihr Aussehen angeht.

Lena Meyer-Landrut begeistert im 20er-Jahre-Look

Elegantes Make-Up, dunkelroter Lippenstift und ein Perlen-BH. Mehr braucht es nicht, um den 20er-Jahre-Look perfekt zu machen. Für ihren Auftritt bei der EM-Qualifikations-Auslosung probiert die Sängerin mal was ganz neues, wie sie selber sagt: „Wir dachten dafür geben wir lookmäßig mal einbisschen Gas. Danke an alle das hat Spaß gemacht.“

Weitere News: Lena Meyer-Landrut zeigt sich mit IHM: Fans flippen aus – „Ein Traum“

Ihre Fans sind begeistert von der Wandelbarkeit ihres Idols. Neben vielen Herzen und Flammenemojis mischen sich auch einige Kommentare unter den Beitrag, die eine ganz bestimmte Ähnlichkeit feststellen: „Du siehst aus, wie aus Disney entsprungen“. Eine weitere Userin schreibt: „Du siehst aus wie Schneewittchen!“.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Einige Fans sehen die Ähnlichkeit zu einer Disney-Figur.

Lena Meyer-Landrut: Fans feiern neuen Look

Es sind aber vor allem die Haare, die die Fans wieder einmal begeistern. Viele sind der Meinung, dass die Kurzhaarfrisur von Lena viel besser zu ihr passt, als die lange Mähne. Ein Fan kommentiert: „Diese Frau wird einfach immer schöner!“ Eine andere sieht das genauso: „Wie kann man bitte so gut aussehen?“ Und auch wir finden, dass sie ihr dieser Look fantastisch steht.

Auch interessant: Lena Meyer-Landrut: Tränenausbruch bei „The Voice of Germany“ – „Einen Vater wie dich“