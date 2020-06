Lena Meyer-Landrut teilt Gänsehaut-Video – „Ich vermisse...“

Im Video oben: Das ist Lena Meyer-Landrut

Das Coronavirus hat den Alltag aller verändert. Restaurant- und Friseurbesuche waren lange Zeit nicht möglich, Fußballspiele finden noch heute ohne Fans im Stadion statt. Und Konzerte? Die fallen immer noch gänzlich flach. Sehr zum Unmut von Lena Meyer-Landrut.

Sie vermisst ihre Fans, ihre Touren und den Band-Alltag vor Corona. Das macht Lena Meyer-Landrut in einem Instagram-Video deutlich.

Lena Meyer-Landrut: „Ich vermisse...“

Es zeigt: Lena Meyer-Landrut tanzend auf einer Treppe. Singend. Fröhlich. Vor Corona-Zeiten eben.

Zu dem kurzen Ausschnitt, den zuerst Lenas Fotograf Paul Hüttemann auf seiner Insta-Seite teilte, schreibt die Sängerin: „Letztes Jahr auf Tour. I really miss it when I see videos like this (auf deutsch: Ich vermisse es richtig, wenn ich Videos wie dieses sehe)“

Das Video ist vor genau einem Jahr, am 14.6.2019, in Karlsruhe entstanden.

Lena Meyer-Landrut. Foto: imago images

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Sängerin, Songwriterin und Model

Mit dem Song „Satellite“ gewann sie 2010 den ESC

Mittlerweile hat Lena Meyer-Landrut fünf Alben veröffentlicht

Sechs Mal tourte die Sängerin schon durch Deutschland

Lena-Meyer Landrut will auf Tour - im November soll es soweit sein

Auch 2020 wollte die erfolgreiche Sängerin, die durch ihren ESC-Sieg 2010 berühmt wurde, auf Tour gehen. Die „More Love Tour“ soll im November beginnen und Lena durch Düsseldorf, Hamburg, Leipzig und weitere deutsche Städte führen. Ob der Plan beibehalten werden kann und Konzerte dann schon wieder zum Alltag gehören werden, ist bislang offen.

So lange wird Lena Meyer-Landrut ihre Fans aber sicher weiterhin bei Instagram auf dem Laufenden halten. Dort teilt sie regelmäßig Schnappschüsse aus ihrem Leben, wie auch vor einigen Tagen. Auf dem neuesten Bild zeigt sich die Sängerin in einem legeren Outfit - direkt nach der Ernte: