Lena Meyer-Landrut steht mitten im Feld – ihren Fans fällt nur DAS auf

Lena Meyer-Landrut ist zurück! Die Sängerin kündigte vor einigen Tagen noch an, sich vorerst von Social Media zurückziehen zu wollen, um ihrer Leidenschaft – dem Gaming – nachgehen zu können. Schließlich musste das neue Spiel „The Last Of Us II“ gebührend von ihr eingeweiht werden.

Jetzt ist die heiße Spielkonsole-Phase aber offenbar erst mal wieder vorbei, denn Lena Meyer-Landrut meldet sich bei ihren Fans zurück.

Lena Meyer-Landrut genießt die Ruhe im Kamillenfeld

Und die freuen sich nicht nur tierisch darüber, die „The Voice Kids“-Jurorin endlich wieder auf Instagram sehen zu können, sondern auch gleich noch mit Lockenmähne. Die Wallemähne hatte Lena Meyer-Landrut schon zur Gaming-Ankündigung präsentiert und dafür nur Lob geerntet.

Lena Meyer-Landrut genießt es aktuell, mehr Zeit für sich zu haben. Foto: imago images / Stephan Wallocha

Auf ihrem neuesten Bild steht die 29-Jährige freudestrahlend inmitten eines Kamillenfeldes, bauchfrei mit Sixpack und mit Hochsteckfrisur, bei der die beliebten Löckchen deutlich hervorgucken.

Kein Wunder, dass ihre Follower ausflippen:

„Und deine Natur-Löckchen again“

„Die sind soooo schön“

„Lieb die mega“

„Wow so ein schönes Bild“

Dass Lena Meyer-Landrut aktuell die Ruhe genießt und happy ist, durch die Coronakrise gezwungenermaßen länger zu Hause sein zu müssen, sieht man ihr deutlich an.

Noch vor wenigen Wochen bestätigte die einstige ESC-Gewinnerin das auch in einem emotionalen Post: „Ich genieße die Langsamkeit grad, bin mit Kleinigkeiten zufrieden, befrei mich von dem Druck meiner letzten 10 Jahre, fürchte mich fast wieder ein wenig davor, dass alles wieder so schnell wird wie vorher.“

Da ist so ein Tag in der Natur sicher obendrein ein guter Ausgleich zum schnelllebigen Lifestyle als Musikerin.