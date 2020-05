Lena Meyer-Landrut sieht plötzlich ganz anders aus – Fans verwundert: „Das ist so heftig!“

Am Donnerstag hatte Lena Meyer-Landrut es schon angedeutet. Sie will auf eine Zeitreise gehen. Zurück ins Jahr 2010. Damals gewann die Sängerin den Eurovision Song Contest in Oslo.

Am Freitag postete Lena Meyer-Landrut dann Fotos von ebendieser Zeitreise – und begeisterte ihre Fans.

Lena Meyer-Landrut macht eine Zeitreise

An ihrer Zeitreise ließ Lena ihre Fans durchgehend teilhaben. Am Donnerstag bekommt die Sängerin ein Paket. Ein Video davon postet sie auf Tiktok. Darauf geschrieben: „Für Lena, von 2010.“

Im Paket ist Make-up, ein roter Lippenstift, eine Strumpfhose, eine braune Langhaar-Perücke und ein schwarzes Kleid. Was Lena damit vorhat?

@lenameyerlandrut Morgen 19h hier live kommentiert eure fragen Originalton - lenameyerlandrut

Lena sieht aus, wie vor zehn Jahren

Am Freitag dann die Auflösung. Lena postet zwei Fotos auf Instagram, auf denen sie genauso aussieht, wie vor zehn Jahren.

Die Sängerin hat sich genauso angezogen und geschminkt, wie bei ihrem legendären Auftritt beim ESC in Oslo. Tatsächlich ist fast kein ein Unterschied zu erkennen. Es scheint, als hätte Lena sich kaum verändert.

Fans sind begeistert

Auch die Fans von Lena Meyer-Landrut sehen kaum einen Unterschied zum Look aus dem Jahr 2010. Eine Auswahl an Kommentaren:

„Ich erkenne überhaupt keinen Unterschied!“

„Oh mein Gott, ich schreie. Das ist so heftig!“

„Oh man – wie früher.“

„Einfach keinen Tag älter?“

„Zu geil! Dachte erst, das Bild wäre wirklich von 2010.“

Lena Meyer-Landrut beim ESC im Jahr 2010. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

2009 bewarb sie sich bei Stefan Raab für die Castingshow „Unser Star für Oslo“

Lena gewann und durfte für Deutschland zum Eurovision Song Contest fahren

Mit dem Song „Satellite“ gewann die Sängerin am 29. Mai 2010 überraschend den ESC

Ihr neuestes Album „Only Love, L“ erschien im April 2019

Video zeigt die Verwandlung

Auf TikTok zeigte die Sängerin ihren Fans schließlich noch, wie es zu den Instagram-Fotos kam. Schritt für Schritt entwickelt Lena sich in dem Video zurück ins Jahr 2010.

@lenameyerlandrut Macht mit bei der ##10YearsSatellite Challenge - ich will eure Looks sehen Originalton - lenameyerlandrut

Alles in allem also eine kuriose Zeitreise von Lena Meyer-Landrut, an der sie ihre Follower auf allen Social-Media-Kanälen teilhaben ließ. (nr)