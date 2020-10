Lena Meyer-Landrut: Sexy Beach-Bilder – hier zeigt die Sängerin (fast) alles

„Mamma Mia“ – die Fans von Lena Meyer-Landrut sind verzückt. Grund dafür sind zwei sexy Beach Fotos, die die Sängerin bei Instagram geteilt hat.

Und auf denen geizt Lena Meyer-Landrut wirklich nicht mit ihren Reizen.

Lena Meyer-Landrut verzückt Fans mit Beach-Fotos

Weißer Sandstrand, im Hintergrund das türkisblaue Meer und in der Mitte des Bildes Lena Meyer-Landrut – dieses Foto begeistert gerade ihre Instagram-Fangemeinde. Die Sängerin kniet im Sand, blickt direkt in die Kamera. Ihre Haare hat sie zu einem Dutt zusammengebunden.

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

wurde durch ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest (ESC) im Jahr 2010 international berühmt

Mit dem Song „Satellite“ gewann sie den Musikwettbewerb

Bei „The Voice Kids“ saß sie zusammen mit Mark Forster in der Jury

Am 5. April 2019 veröffentlichte Lena ihr fünftes Studioalbum „Only Love, L“

+++ Lena Meyer-Landrut zeigt üppiges Dekolleté: Fan stellt wilde Vermutung auf +++

Lena Meyer-Landrut bei der 71. Bambi-Verleihung am 21. November 2019 in Berlin. Foto: picture alliance/dpa

Und sie trägt nur einen Hauch von Bikini in weiß. Auf einem zweiten Foto zeigt sich Lena Meyer-Landrut von hinten. Ihre Füße werden von den leichten Wellen umspielt. Ihr Blick ist in die Ferne gerichtet.

Und das bringt ihre Fans ganz schön aus der Fassung. Und das nicht nur, weil sich die Sängerin auf dem Bild ganz schön sexy zeigt. Sondern auch, weil es bei vielen Sehnsucht weckt.

Fotos der Sängerin wecken Sehnsucht bei den Fans

Denn wie Lena Meyer-Landrut verrät, entstanden der Schnappschuss zu einer Zeit, in der „niemand wusste, was Covid ist“. Die Fans werden wehmütig, viele packt bei dem Anblick das Fernweh. „Als man noch alles machen konnte“, kommentiert ein trauriger Fan beispielsweise. „Denke immer an die Zeit zurück, Reise-Vermissung“, schreibt jemand anderes.

Und auch die Sängerin scheint sich gern an diese Zeit zu erinnern. Vor allem jetzt, da es draußen so herbstlich geworden ist und der Lockdown light bevorsteht. „Ich dachte, wir könnten es alle gut gebrauchen, uns daran zu erinnern, wie es ist, an einem schönen Strand zu sein.“ (abr)