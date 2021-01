Lena Meyer-Landrut macht es wie Helene Fischer: Fans ins Sorge

Eifert Lena Meyer-Landrut jetzt Helene Fischer nach?

Es gibt nur wenige Künstler in Deutschland, bei denen sich die Meinungen so unterscheiden wie bei Helene Fischer. Ihre Fans lieben die ausgefallenen Shows, die eingängigen Songs, die Schlagerkönigin an sich. Für die, die sich nicht lieben, ist das alles zu viel. Zu viel Show. Zu viel Herzschmerz. Zu viel Kitsch. Doch eines kann man Helene Fischer nicht vorwerfen: Dass sie sich nicht vermarkten kann. Dort ist Helene Fischer sicherlich ein Vorbild. Auch für Lena Meyer-Landrut?

Lena Meyer-Landrut macht es wie Helene Fischer

Denn so wie es Helene Fischer geschafft hat, dass jeder ihrer Instagram-Posts zu einem medialen Großereignis mutiert, scheint nun auch Lena Meyer-Landrut die eigene Karriere voranzutreiben.

Das Geheimnis von Helene Fischer und Lena Meyer-Landrut: künstliche Verknappung. Seit Tagen hat Lena, die sonst beinahe täglich Fotos und Videos auf Instagram hochlud, kein einziges Bild mehr bei Instagram geteilt.

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Lena wurde durch ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest (ESC) im Jahr 2010 international berühmt, sie machte mit „Satellite“ in Oslo den ersten Platz

Bei „The Voice Kids“ saß sie zusammen mit Mark Forster in der Jury

Am 5. April 2019 veröffentlichte Lena ihr fünftes Studioalbum „Only Love, L“

2022 will sie auf Tour gehen

Bei Youtube verzeichnen ihre Songs Millionen von Aufrufen

Das letzte datiert gar vom 1. Januar. Der ist mittlerweile 25 Tage her. In Social-Media-Zeit gemessen ist das eine Ewigkeit.

Warum Lena das tut? Dazu schweigt sie beharrlich. Was die Medien schreiben und sagen, darauf geht sie nicht ein. Genauso, wie es auch Helene Fischer tut. Auch die wusste immer selbst zu bestimmen, wann sie ihren Fans etwas mitteilen möchte. Die Trennung von Florian Silbereisen? Ein perfekt durchdachter Instagram-Post.

Lena Meyer-Landrut auf der Bühne. Foto: imago images / Sven Simon

Lena Meyer-Landrut: Kaum noch Fotos bei Instagram

Hintergründe zur Beziehung mit Thomas Seitel gibt es fast keine. An Weihnachten schrieb sie lediglich, dass sie es sich mit ihrer Familie „auf dem Sofa gemütlich“ gemacht habe. Mit „Schlabberhosen und mit Sprudeligem“ die eigene Show gesehen habe. Ein Satz, in den man alles oder nichts hineininterpretieren kann.

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos durch die Nacht“ und „Achterbahn“

Auf Youtube gehen ihre Klickzahlen in die Millionen

Für die Fans ist das eine Qual. Egal ob bei Helene oder jetzt bei Lena, sie sehnen sich vor allem in der Corona-Zeit, in der öffentliche Auftritte Mangelware sind, nach ihrem Star.

Lena Meyer-Landrut: Fans sind enttäuscht

Sie kommentieren:

„Wann kommt wieder ein Video?“

„Hi, ich hoffe, du machst mal wieder ein Video. Mache mir Sorgen um dich.“

„Bitte versprich mir, dass du uns alle nie verlässt und vergisst.“

„Wir vermissen dich.“

„Hey Lena, ich habe dir einen Brief nach Köln geschickt. Ich hoffe, du liest ihn. Bitte schreib zurück.“

Zahlreiche weitere Fans kommentieren seit Anfang des Jahres in ähnlichen Tönen - beispielweise unter dem Video von Lenas Youtube-Serie „Weekly L“. Der Clip stammt von August 2020.

Wann sich Lena Meyer-Landrut wieder meldet, wird jedoch nicht von dem Flehen der Fans bestimmt.

Lena Meyer-Landrut: Ihre Alben

„My Cassette Player“ (2010)

„Good News“ (2011)

„Stardust (2012)

„Crystal Sky“ (2015)

„Only LOve, L“ (2019)

Das wird sie selbst entscheiden. Ob sie dann eine Bombe platzen lässt oder doch nur ein neues hübsches Foto postet... Eines ist klar: Ganz Deutschland wird darüber sprechen. So wie auch über jeden Post von Helene Fischer.