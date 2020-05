Lena Meyer-Landrut rückt mit der Sprache raus – „Ich kann mich...“

Zehn Jahre ist es schon her. Lena Meyer-Landrut hat am 29. Mai 2010 den Eurovision Song Contest-Sieg nach Deutschland geholt.

Ein schwarzes Kleid und eine Strumpfhose – mehr trug Lena Meyer-Landrut 2010 beim Eurovision Song Contest in Oslo nicht. Heute, am 29. Mai 2020, ist ihr Auftritt schon zehn Jahre her. Wahnsinn! Das denkt auch Lena Meyer-Landrut. Deswegen nimmt sie ihre Fans mit auf eine Zeitreise.

Am Donnerstag hat Lena Meyer-Landrut es schon angedeutet. Sie will am Freitag auf Zeitreise gehen. Auf Tik Tok und Instagram postete sie ein Video. An der Tür klopft jemand mit einer ominösen Schachtel in der Hand. Darauf steht: Für Lena; Von 2010.

Lena Meyer-Landrut begibt sich auf Zeitreise

Beim Empfang des Pakets trägt Lena Meyer-Landrut ein T-Shirt. Darauf zu sehen: sie im Jahre 2010, dazu das Wort „Satellite“ – der Titel ihres Siegersongs beim ESC.

@lenameyerlandrut Morgen 19h hier live kommentiert eure fragen Originalton - lenameyerlandrut

Am Freitag um 19 Uhr wollte Lena Meyer-Landrut verraten, was in der Box drin ist. Und das hat sie auch. Vorher beantwortete sie aber Fragen ihrer Fans.

Sie fragten unter anderem:

Glaubst du, dass du in den vergangenen Jahren irgendwie ‚ein anderer Mensch‘ geworden bist?

Wie fühlst du dich, wenn du an den ESC 2010 denkst?

Mit wem würdest du gerne ein Duett singen?

Was war dein Abi durchschnitt?

‚Die‘ oder ‚Das Nutella‘ und Nutella mit oder ohne Butter?

Wolltest du schon seitdem du ein Kind warst, Sängerin werden??

Viele Fragen kamen auch zum ESC 2010. Lena Meyer-Landrut verriet: „Ich kann mich an richtig viele Sachen gar nicht mehr erinnern. Es waren so viele Eindrücke. Es war eine Reizüberflutung. Ich konnte das gar nicht so richtig packen.“

Für sie war es eine „verrückte, kranke Erfahrung.“ Sie sagt ihren Fans, dass sie alle Eindrücke gar nicht aufzählen kann. „Es war richtig, richtig crazy.“

Während des ESC 2010 war Stefan Raab stets an der Seite von Lena Meyer-Landrut. Foto: imago images / DeFodi

Doch eins ist hängen geblieben. Lena Meyer-Landrut erinnert sich, dass sie schon in Oslo war, als sie Geburtstag hatte. Am 23. Mai wurde Lena Meyer-Landrut 29 Jahre alt.

Lena Meyer-Landrut will absurdes Video veröffentlichen

Zehn Jahre später will die Sängerin etwas zur Ruhe kommen. Da kommt ihr Corona vielleicht sogar gerade gelegen. Sie sagt: Ich habe zehn Jahre durchgepowert wie so eine Geistesgestörte.“

Dann nach fast 30 Minuten öffnet sie endlich die Box. Da drin: Make-up, ein roter Lippenstift, eine Strumpfhose, eine braune Langhaar-Perücke und ein schwarzes Kleid.

------------------------------------

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

2010 macht Lena Meyer-Landrut ihr Abitur

2009 bewirbt sie sich bei Stefan Raab für die Castingshow "Unser Star für Oslo"

Sie gewinnt und darf zum ESC fahren

Mit dem Song "Satellite" gewinnt Lena Meyer-Landrut den Eurovision Song Contest 2010

Ihr neues Album "Only Love, L" erschien im April 2019

Lena Meyer-Landrut ist 2020 bereits zum sechsten Mal als Coach bei 'The Voice of Germany“ mit dabei

------------------------------------

Lena Meyer-Landrut fragt ihre Fans: „Was könnte das nur heißen? Könnte es heißen, dass ich in die Zeit zurückreise? Ins Jahr 2010. Oder könnte es heißen, dass ich mir von euch wünsche, den Look nachzustellen?“

Was sie genau damit andeuten möchte, hat sie nicht verraten. Lena Meyer-Landrut sagt aber, dass das Ergebnis bald online gehen soll. Ein Video will sie hochladen.

-----------

Mehr zu Lena Meyer-Landrut:

Lena Meyer-Landrut und Mark Forster haben verkündet: „Wir sind ...“

Lena Meyer-Landrut ungewöhnlich intim – „so viel Liebe ...“

Lena Meyer-Landrut macht fürchterliche Entdeckung – „Oh mein Gott“

-----------

„Ich hoffe, ihr lacht genauso wie ich über dieses komplett absurde Video. Es muss viral gehen“, feuert sie ihre Fans an. Wir dürfen gespannt sein, was Lena Meyer-Landrut da fabriziert hat. (ldi)

+++ Lena Meyer-Landrut teilt Foto: Fans rasten aus – „Ich kann es nicht fassen“ +++

Lena Meyer-Landrut zieht mit ihre Posts nicht nur Fans an. Auch andere TV-Sternchen kommentieren regelmäßig ihre Bilder bei Instagram. Dieser Herr, den man aus RTL-Shows kennt, reagiert gerne auf Bilder der 29-Jährigen. Hier liest du mehr <<<