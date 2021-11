Lena Meyer Landrut postet Kuss-Foto mit IHM – Fans sind begeistert: „Ihr Süßen“

Lena Meyer-Landrut teilt auf Social-Media gerne viel – über ihr Privatleben behält die Sängerin allerdings Stillschweigen. Lena Meyer-Landrut, die 2022 wieder als Coach in der Vox-Show „The Voice Kids” mit dabei ist, zeigt sich stattdessen auf ihrem Instagram-Kanal gerne mal in Modelpose oder ganz verliebt in ihre eigene Musik.

Umso überraschender ist die Aufnahme, die Lena Meyer-Landrut am Sonntagabend in ihrer Story veröffentlicht. Hier verteilt sie fleißig Küsschen und ist dabei nicht alleine.

Lena Meyer Landrut – Kuss-Foto mit IHM sorgt für Begeisterung

Diese Polaroids sind einfach entzückend. Mit offenen Haaren und zuckersüßem Lächeln posiert Lena Meyer-Landrut für die Kamera. An ihrer Seite – ein Mann, der selbst kein Unbekannter ist.

Lena Meyer-Landrut zeigt sich auf Instagram an der Seite eines Mannes – der ist kein Unbekannter. Foto: dpa-Zentralbild | Jens Kalaene

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Ein Jahr später versuchte sie erneut ihr Glück, ihre Bemühungen mit einem neuen Song blieben aber leider ohne Erfolg

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coach in in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen, unter anderem neben Mark Forster

2022 kehrt sie als Jurorin bei „The Voice Kids“ zurück

Es handelt sich um den Hair- und Make-Up-Artisten Philipp Verheyen. Unter das gemeinsame Foto der beiden schreibt er liebevoll: „My Girl”. Und auch Lena reagiert auf die Aufnahme mit zwei Herz-Emojis.

Lena Meyer-Landrut posiert für süßes Polaroid mit Philipp Verheyen

Verheyen ist mit über 28.000 selbst schon fast ein kleiner Promi. Und Lena Meyer-Landrut ist somit natürlich nicht die einzige Promi-Dame, die er in der Vergangenheit schminken durfte.

Ein Blick auf seine Vita verrät: Er arbeitete bereits mit den Schauspielerinnen Diane Kruger und Emilia Schüle zusammen und auch „Taff”-Moderatorin und Gntm-Star Rebecca Mir posierte schon für Philipp Verheyen.

Kuss-Foto von Lena Meyer-Landrut –So reagieren die Fans

Die Kommentare unter dem Foto sind auf jeden Fall eindeutig: Die Fans sind begeistert von den süßen Knutsch-Fotos von und mit Lena.

Hier einige der Nachrichten:

„The best Duo”

„Die Bilder sind zuckersüß”

„Ihr Süßen”

„Wunderschöne Bilder”

Diese Kommentare dürften die Sängerin zum Strahlen bringen. Erst kürzlich machte Lena Meyer-Landrut allerdings etwas ganz anderes glücklich, wie sie voller Begeisterung erzählte.