Lena Meyer-Landrut: Peinliche Panne bei Videodreh – Sie hat sich doch nicht wirklich...

Lena Meyer-Landrut wollte ein lustiges Video machen, doch das ging ordentlich in die Hose.

Lena Meyer-Landrut blickte in der vergangenen Woche auf ihren Erfolg beim ESC zurück und schlüpfte noch einmal in ihr Outfit von vor zehn Jahren. Doch beim Dreh zu ihrem Jubiläumsclip kam es zu einer peinlichen Panne, die ihre Fans schon erahnt hatten. Jetzt rückt Lena Meyer-Landrut endlich mit der Sprache raus.

Ein schwarzes Kleid, roter Lippenstift, eine Strumpfhose und eine Perücke. Mehr braucht Lena Meyer-Landrut nicht, um sich in ihr zehn Jahre jüngeres Ich zu verwandeln, dass die ESC-Trophäe 2010 von Oslo nach Deutschland brachte.

Lena Meyer-Landrut sperrt sich aus

In diesem Video, dass Lena Meyer-Landrut auf Tik Tok gepostet hat, verwandelt sich die 29-Jährige Schritt für Schritt zurück.

@lenameyerlandrut Macht mit bei der ##10YearsSatellite Challenge - ich will eure Looks sehen Originalton - lenameyerlandrut

Schon einen Tag vor Veröffentlichung des Clips teaserte die Sängerin ihre Verwandlung an. Dafür klopfte jemand an die Tür mit einem Paket, wo draufstand: Für Lena, von 2010. Was viele schon vor einer Woche erahnten, als sie das Video sahen, ist jetzt Gewissheit.

@lenameyerlandrut Morgen 19h hier live kommentiert eure fragen Originalton - lenameyerlandrut

Lena Meyer-Landrut steht ohne Hose da

Denn während sie vor ihrer Haustür munter berichtet, dass ihre Fans am nächsten Tag pünktlich um 19 Uhr einschalten sollen, fliegt die Tür hinter Lena Meyer-Landrut plötzlich zu.

Ihre Fans sind schockiert. Sie fokussieren sich nur auf dieses Detail. Kommentar: „Alptraum!!! Die Tür ist zugefallen!!!!“ Sie stellen sich eine Frage: „Oh weh!! Ich stelle mir die Frage gerade, wie ist sie wieder reingekommen? Fail! Ich glaube Schlüsseldienst war die letzte Lösung.“

Lena Meyer-Landrut mir ihrer neuesten Folge „Weekly L“

Doch Lena Meyer-Landrut reagiert gar nicht auf die vielen Kommentare. Einige Tage später, die Antwort: Ja! Sie hat sich doch tatsächlich ausgesperrt. In ihrem wöchentlichen Video-Podcast „Weekly L“ berichtet sie, wie es nach der Ausperr-Aktion weiterging.

„Oh mein Gott. Ja, ich habe mich ausgeschlossen“ gibt sie zu. Doch Lena Meyer-Landrut nimmt es mit Humor: „Aber wenigstens habe ich eine Hose an.“ Und was für eine! Eine graue Jeans aus der Kategorie Hausmutti – High waisted und schön ausgeteilt.

Lena Meyer-Landrut sicherte sich 2010 mit ihrem Song „Satellite“ den ESC-Sieg in Oslo. Foto: Jörg Carstensen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Die Hose ist nur geliehen. Sie will eben Hilfe holen. Aber: „Falls ihr euch fragt, ob es geklappt hat? Nein!“ Nun sitzt Lena Meyer-Landrut ohne Hose vor ihrer Tür. Sie trägt nur ein T-Shirt und kaut Kaugummi. Und die Fans feiern Lena Meyer-Landrut für dieses ehrliche Video.

Hier einige Kommentare:

„Haha, wie Lena realisiert das sie keinen Schlüssel hat.“

„Hab mir schon beim Teaser gedacht: Ups, die Tür ist zu.“

„Als ich das Tik Tok gesehen habe, dachte ich mir schon, dass du dich ausgeschlossen hast. Typisch Lena.“

„Das Video rettet meine Woche! Danke Lena.“

Wie die 29-Jährige schlussendlich die Tür öffnen konnte, verrät sie aber nicht. Wer weiß, vielleicht sitzt sie ja immer noch dort… (ldi)

