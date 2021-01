Lena Meyer-Landrut teilt besonderes Foto an Neujahr – eine Sache fällt sofort auf

Auch für Lena Meyer-Landrut war das vergangene Jahr nicht leicht. Sie musste coronabedingt auf einige öffentliche Termine verzichten, darüber hinaus ihre von Fans bereits heiß ersehnte Tour verschieben.

Jetzt blickt Lena Meyer-Landrut aber wieder frohen Mutes ins neues Jahr. Zumindest hat es ganz den Anschein danach, wenn man sich ihren Neujahrs-Post auf Instagram anschaut. Und noch etwas fällt dabei auf.

Lena Meyer-Landrut. Foto: imago images / Gartner

Lena Meyer-Landrut teilt besonderes Foto an Neujahr

Verschmitztes Lächeln, die Augen dabei geschlossen, den Kopf gesenkt – dazu ein schickes Silvester-Outfit: So präsentiert sich die Sängerin am Neujahrstag ihren rund 3,6 Millionen Followern auf Instagram. Was bei dem Bild sofort ins Auge sticht: Lena Meyer-Landrut wirkt vollends glücklich.

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Lena wurde durch ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest (ESC) im Jahr 2010 international berühmt

Bei „The Voice Kids“ saß sie zusammen mit Mark Forster in der Jury

Am 5. April 2019 veröffentlichte Lena ihr fünftes Studioalbum „Only Love, L“

2022 will sie auf Tour gehen

Lena Meyer-Landrut: Ehrliche Worte der Sängerin

Und auch die Worte, die die einstige ESC-Gewinnerin in ihrem Post findet, sind deutlich: „Guten Morgen 2021, ich bin gespannt, was du für uns bereithältst. Ich bin gewillt, allem was kommt mit Ruhe, Gelassenheit, Nachsicht, Weichheit, Freude, Freiheit, Weitsicht und Liebe zu begegnen.“ Und weiter schreibt sie: „Ich bin sicher, das wird nicht immer gelingen und auch das soll völlig ok sein. Stay soft.“

Lena Meyer-Landrut meldet sich erstmals im neuen Jahr zu Wort. Foto: imago images / POP-EYE

Ihre Fans freuen sich über den Post, kommentieren unter anderem: „Wenn du glücklich bist, ist alles okay!“ oder „Es ist völlig ok was du machst, solange du dich wohl fühlst.“

Ja wohl fühlt sich Lena Meyer-Landrut derzeit ganz offensichtlich… (jhe)