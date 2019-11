Lena Meyer-Landrut: Nach obszönem Foto wird es nun richtig vulgär

Erst vergangene Woche schockte Lena Meyer-Landrut mit einem Foto bei Instagram. In diesem packte sich die Sängerin in den Schritt. Für ihren Post erhielt sie viel Zuspruch jedoch auch Kritik.

Jetzt hat sie wieder ein Foto gepostet - dieses Mal aber nicht obszön, sondern eher vulgär!

Lena Meyer-Landrut nutzt Instagram für Botschaften

Lena Meyer-Landrut zeigt sich gerne und postet immer wieder Fotos auf ihrem Instagram-Account. Vergangene Woche ließ sie sich dabei fotografieren, wie sie sich in den Schritt fasste.

Dazu schrieb sie: „Du hast dicke Eier (du bist mutig). Du Muschi! (du Feigling). Was ist das für ein Sprachgebrauch, das männliche Geschlecht als stark und positiv zu bezeichnen und das weibliche als schwach?! Ich finde, das können wir mal aus unseren Köpfen löschen. Oder es Girls erlauben, zu sagen: 'Ich hab dicke Eier.' “

-----------------------------

-----------------------------

Damit sprach sich die 28-Jährige für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen aus. Das gefiel vielen Instagram-Nutzern, aber lang nicht allen. DER WESTEN berichtete: Lena Meyer-Landrut schockiert mit obszönem Foto – „Du hast dicke Eier“

Sie wehrt sich gegen ihre Gegner

Und am Donnerstag hat Lena Meyer-Landrut dann ein Foto gepostet, das womöglich eine Antwort auf die kritischen Stimmen sein soll. Denn sie schreibt: „Fuck the haters they don’t know ya.“ Damit meint die Sängerin, dass dir die Gegner egal sein sollen, da sie dich gar nicht kennen - eine Zeile ihres Songs „Skinny Bitch“.

Das Foto zu dem Post fällt entsprechend vulgär aus. Lena guckt grimmig zur Seite, verzieht ein wenig das Gesicht und zeigt ihren Mittelfinger in die Kamera.

Die Instagram-Nutzer teilen ihre Meinung und schreiben:

„Du brauchst diese hater einfach nicht, du machst tolle Sachen und egal was andere meinen... Ich find dich klasse... Du bist einfach klasse.“

„Ich liebe deine Einstellung.️ Versuch sie zu ignorieren und mach weiter so. I LOVE YOU.“

„Liebe diesen Song so so doll und freue mich mega auf die Tour.“

Bleibt abzuwarten, was das nächste Foto von Lena Meyer-Landrut zeigt. (nk)