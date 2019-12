Lena Meyer-Landrut mit sexy Auftritt in knappem Mini – doch DAS lässt die Fans ausflippen

Lena Meyer-Landrut polarisiert gerne. Sie zeigt sich knapp bekleidet oder mit obszönen Gesten.

Beim Red Bull Soundclash präsentiert sich Lena Meyer-Landrut im sexy Mini. Aber das ist nicht alles. Die Fans rasten aus noch einem anderen Grund aus.

Lena Meyer-Landrut teilt gegen Rapper aus

Bekleidet mit einem schwarzen Umhang und angeklebten Extensions tritt Lena Meyer-Landrut auf die Bühne. Das Behind the Scenes-Video hat die Sängerin am Freitag auf ihrem Youtube-Kanal hochgeladen. Entstanden ist es beim Red Bull Soundclash in Stuttgart.

Als Lena Meyer-Landrut den Song „99 Luftballons“ von Nena anstimmt, lässt sie ihre Hülle fallen. Die 28-Jährige präsentiert sich in einem sexy Leder-Minirock. Mit Slow-Motion-Bildern während sie sich bückt und ihren Po in die Kamera zeigt, sorgt sie für Begeisterung, vor allem bei ihren männlichen Fans.

Lena Meyer-Landrut veröffentlichte mit Nico Santos dieses Jahr den Song „Better“. Foto: imago images / Sven Simon

Nutzer kommentieren: „Lena, die geile Sau“ oder „Lena in schwarz ist voll heiß“. Doch nicht nur das sexy Outfit und die Posen von Lena Meyer-Landrut bringen ihre Fans zum Ausrasten. Bevor die Sängerin ihren Umhang fallen lässt, rappt sie: „Alle Rapper wollen mich daten, ich bleib zu Hause alleine. Hab 99 Optionen, aber Bausa ist keine." Das muss gesessen haben.

Lena Meyer-Landrut: Alle Gegen Bausa beim Red Bull Soundclash in Stuttgart

Nach ihrem Auftritt sagt sie: „Ich liebe diesen Wettkampf. Ich liebe es, wie es polarisiert.“ Auch auf Instagram feiert sich Lena Meyer-Landrut für ihren Diss gegen Rapper Bausa (Julian Otto). Sie postet Kommentare ihrer Fans. Einer schreibt: „Lena. Die einzige, die an diesem Abend Bausa gedisst hat.“

Auf Youtube kommentiert ein Nutzer: „Die Leute sind voll auf Krawall aus – Nun, ja deshalb funktioniert Gangsta Rap.“ Und das war auch gewollt. Denn Bausa hatte selbst zum „Alle gegen Bausa“-Soundclash eingeladen. Neben Lena Meyer-Landrut traten weitere Künstler gegen den Rapper an. Doch nur Lena traute sich nicht nur gesanglich mit ihm zu messen, sondern ihn auch zu provozieren.

Lena Meyer-Landrut postet Rückmeldungen zu ihrem Video auf Instagram. Foto: Screenshot Instagram Lena Meyer-Landrut

Das lässt Bausa nicht auf sich sitzen. Er singt in seiner Coverversion von „99 Luftballons“: „99 Schuhkartons auf ihrem Weg zu meinen Jungs. Scheiß auf alle anderen Treter. Lena kriegt vielleicht ein Paar, obwohl ihr Cover scheiße war.“

Lena Meyer-Landrut – Versöhnung mit Bausa

Aber Entwarnung: Es war nur Spaß. Unter ihrem Video schreibt sie: „Alle waren sie gegen Bausa und am Ende muss man sagen: Wie kann man ihn nicht Lieben. Only Love.“ Zum Ende des Videos versöhnen sich Lena Meyer-Landrut und Bausa – sie nehmen sich in den Arm.

Richtig überzeugt waren aber nicht alle Zuschauer von Lenas Auftritt. Wie die „Stuttgarter Nachrichten“ schreiben, soll es zu vereinzelt zu Buhrufen gekommen sein, als die Sängerin auf der Bühne stand. Davon war in ihrer Instastory aber natürlich nichts zu lesen...