Lena Meyer-Landrut: Zoff mit Elton – „Total beknackt“

Lange mussten die Fans von Lena Meyer-Landrut auf diesen Moment warten. Monatelang ließ sie nichts von sich hören, doch jetzt tauchte die ESC-Gewinnerin von 2010 endlich wieder im Fernsehen auf.

Und das natürlich für einen guten Zweck: Um ein Preisgeld von 50.000 Euro an eine Organisation ihrer Wahl spenden zu können, nahm Lena Meyer-Landrut an der sogenannten „XXL“-Ausgabe der ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ teil. Dort bewies die 30-Jährige aber auch, dass sie sich während ihrer Auszeit kein Stück verändert hat.

Lena Meyer-Landrut: Noch vor Quizstart zofft sie sich mit Elton

Denn Lena Meyer-Landrut weiß noch immer ganz genau, was sie will und lässt sich von niemandem etwas vorschreiben. Bis heute werden ihr Interviews wie das mit Frank Elstner aus 2011 oder die „Durch die Nacht mit“-Ausgabe von ihr und Rapper Casper vorgehalten, in denen Lena ziemlich stur, vorlaut und zickig daherkam. Ähnliches ließ sie dieses Mal auch ihren Konkurrenten Elton spüren.

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coach in in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen, unter anderem neben Mark Forster

Auch bei „Unser Song 2017“ saß Lena Meyer-Landrut in der Jury

Bei Instagram und Youtube folgen ihr Millionen Menschen

Noch bevor es für Lena Meyer-Landrut und ihren Team-Kollegen Bernhard Hoëcker losging, legte sich die Musikerin bereits mit Elton an. „Ich werd' jetzt schon sauer!“, platzte es noch vor der ersten Runde aus ihr. Grund war eine Diskussion zwischen der „Strip“-Sängerin und dem „Schlag den Star“-Moderator über die Regeln des Kartenspiels „UNO“.

Lena Meyer-Landrut liest Elton die Leviten – „Das ist ja total beknackt!“

Elton warf Lena vor, mit „falschen Regeln“ zu spielen. „Was sind denn falsche Regeln?!“, konterte die direkt und verzog angewidert ihr Gesicht. Der ProSieben-Star erklärte ihr, dass es ein No-Go sei, eine „Zieh Zwei“-Karte auf eine andere dieser Art zu legen.

Lena Meyer-Landrut zofft sich mit Elton bei „Wer weiß denn sowas?“. Foto: Screenshots ARD

Das ließ ihm Lena Meyer-Landrut aber so nicht durchgehen. Prompt dröselte sie jede Funktion der verschiedenen „UNO“-Karten auf und hielt noch einmal ausdrücklich gegen Eltons These: „Dann darf man NATÜRLICH eine '+2' auf eine '+2' legen!“

Das ist Elton:

Elton wurde am 2. April 1971 in Berlin geboren

Er heißt eigentlich Alexander Duszat

Sein Künstlername entstand, weil er in jüngeren Jahren dem Musiker Elton John ähnlich gesehen haben soll

Bekannt wurde er durch seine Rolle als Showpraktikant bei Stefan Raabs „TV Total“

Doch der ließ sich davon nicht belehren und fasste schließlich zusammen: „Das ist ja total beknackt!“ Kurz darauf griff Moderator Kai Pflaume ein und lenkte zurück zum eigentlichen Inhalt der Sendung. Puh, da ist das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen.

