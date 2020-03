Lena Meyer-Landrut kann es nicht fassen: Plötzlich steht SIE auf der „The Voice Kids“-Bühne

Lena Meyer-Landrut kann kaum glauben, wer da auf der 'The Voice Kids'-Bühne steht.

Lena Meyer-Landrut hat bei „The Voice Kids“ schon einige Kandidaten gesehen. Sie alle waren unterschiedlich. Mal mehr, mal weniger talentiert. Hohe und tiefe Stimmen. Lange oder kurze Haare.

Doch solch ein Talent hat Lena Meyer-Landrut wohl noch nie vor sich stehen gehabt. Was am Sonntag bei „The Voice Kids“ auf der Bühne steht, ist eine absolute Sensation.

Das sind die aktuellen Coaches bei „The Voice Kids“:

Max Giesinger

Lena Meyer-Landrut

Florian Sump und Lukas Nimscheck

Sasha

Lena Meyer-Landrut rastet aus: Plötzlich steht SIE auf der Bühne

Das Monsterchen bei 'The Voice Kids'. Foto: Sat.1/ Andre Kowalski

Denn plötzlich steht das Monsterchen aus der letzten „The Masked Singer“-Staffel auf der „The Voice Kids“-Bühne. Klar, dass die Juroren rund um Lena Meyer-Landrut, Max Giesinger, Deine Freunde und Sasha da nicht mehr an sich halten können.

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

2010 macht Lena Meyer-Landrut ihr Abitur

2009 bewirbt sie sich bei Stefan Raab für die Castingshow "Unser Star für Oslo"

Sie gewinnt und darf zum ESC fahren

Mit dem Song "Satellite" gewinnt Lena Meyer-Landrut den Eurovision Song Contest 2010

Ihr neues Album "Only Love, L" erschien im April 2019

Lena Meyer-Landrut ist 2020 bereits zum sechsten Mal als Coach bei 'The Voice of Germany“ mit dabei

Doch wird es das Monsterchen wohl in die nächste Runde schaffen? Schwer zu glauben, zum einen ist Box-Weltmeisterin Susianna Kentikian schon ein Stückchen dem Kids-Alter entwachsen. Zum anderen waren die Sangeskünste der Boxerin doch eher unter dem Durchschnitt der diesjährigen „The Voice Kids“-Staffel.

„The Voice Kids“: Wer steckt wohl unter der Maske?

Oder steckt etwa doch noch jemand anderes unter dem süßen Kostüm? Spätestens am Sonntag sind wir schlauer. Sat.1 zeigt „The Voice Kids“ ab 20.15 Uhr.