Lena Meyer-Landrut: Endlich die ersten Bilder – „OMG, ihr beide zusammen“

Mit ihrem Sieg beim ESC 2011 wurde aus der unbekannten Hannoveranerin Lena Meyer-Landrut eine gefragte Sängerin. Seitdem sie von Stefan Raab entdeckt wurde, geht es für die 31-Jährige steil bergauf auf ihrer Karriereleiter. Längst ist nicht mehr nur ihre Musik Thema, sondern auch ihre Meinung als Coach.

Bei „The Voice of Germany“ mit Mark Forster, Stefanie Kloß, Peter Maffay und Rea Garvey war sie in der letzten Staffel noch als Gast-Star zu sehen. Doch schon bald nimmt Lena Meyer-Landrut auch wieder selbst auf dem Drehstuhl Platz, denn sie ist für die neue Staffel von „The Voice Kids“ in 2023 wieder mit dabei. Und wie das aussieht, zeigt sie jetzt mit ersten Backstage-Aufnahmen.

Lena Meyer-Landrut zeigt sich mit Wincent Weiss in der Dusche

Ihre Teilnahme als Coach bei „The Voice Kids“ ist für Lena Meyer-Landrut auch wie nach Hause zu kommen. Immerhin ist die Sängerin selbst ein echtes Urgestein in der Jury und war 2013 zum ersten Mal mit dabei.

Einer, der sich den Stuhl mittlerweile auch warm gesessen hat, ist Wincent Weiss. Dass die beiden jetzt endlich wieder gemeinsam vor der Kamera stehen, bedeutet auch, dass sich die Fans von Lena Meyer-Landrut über Freundschafts-Content von ihnen freuen können. Auf Lenas Instagram-Kanal zeigten sie jetzt direkt mal, wie gut sie sich verstehen und veröffentlichten ein Video aus der Dusche.

Lena Meyer-Landrut: Fans sind begeistert von Duett

„Alles, was die Dusche hergegeben hat“, schreibt Lena Meyer-Landrut zu der Aufnahme. Wer jetzt eine feuchtfröhliche Duschparty erwartet hatte, liegt falsch. Vollständig angezogen auf dem Boden sitzend, Lena mit kurzer Frisur, teilen die Musiker eine Gesangssession mit ihrem Publikum.

Der Song, den die beiden singen: „Remember“ von Becky Hill und David Guetta als Akustik-Version, kommt bei den Fans des Duos gut an, wie die Kommentare unter dem Beitrag zeigen. Ein Fan sieht in der kurzen Aufnahme bereits ein musikalisches Hit-Wunder und schlägt vor: „Wir brauchen ein Feature von euch. Eure Stimmen harmonieren so gut.“

Bleibt abzuwarten, ob zwischen den ganzen Aufnahmen für die Sat.1-Show nicht noch Zeit für einen Besuch im Musikstudio bleibt. An Beschäftigungsideen sollte es den beiden aktuell zumindest nicht mangeln. Ein Video aus der Umkleide von Lena Meyer-Landrut zeigt, Kaffee ist bei den Dreharbeiten momentan vermutlich der wichtigste Begleiter, um die langen Produktionstage energiegeladen zu meistern.