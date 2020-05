Mark Forster und Lena Meyer-Landrut verkünden: „Wir sind...“

Man stelle sich die deutsche Musiklandschaft ohne Lena Meyer-Landrut oder Mark Forster vor. Kaum möglich, was würde denn dann im Radio laufen?

Doch nicht nur musikalisch sind Lena Meyer-Landrut und Mark Forster mega erfolgreich. Auch auf der Leinwand geben sie ein ausgezeichnetes Paar ab. Wenn auch bislang nur ihre Stimmen.

So liehen die beiden den Trolls in „Trolls World Tour“ ihre Stimmen.

Lena Meyer-Landrut und Mark Forster machen Verkündung

Ärgerlich nur, dass die Kinos ja derzeit wegen des Coronavirus' komplett geschlossen sind. Aufgrunddessen haben sich die großen Filmfirmen überlegt, wie man trotzdem noch mit den aktuellen Kinostreifen Geld machen kann und sind zum Schluss gekommen, dass man die Blockbuster ja auch per Stream in die Wohnzimmer bringen könne. Und da kommen nun Lena Meyer-Landrut und Mark Forster ins Spiel.

Auch der Film „Trolls 2 – Trolls World Tour“ wird auf der heimischen Leinwand gezeigt. Dafür rühren Lena Meyer-Landrut und Mark Forster auf Instagram nun gemeinsam die Werbetrommel. „Hallo ihr Lieben, ich bin Lena“, ruft da die Sängerin gut gelaunt in die Kamera. Und Mark Forster fügt noch hinzu, dass er doch Mark sei. Lena führt anschließend das Gespräch fort: „Und wir sind die deutschen Stimmen von Poppy und Branch, den beiden süßen Trolls aus dem Film 'Trolls World Tour'.“

Um dann wieder an Mark Forster abzugeben. „Bald könnt ihr einem der größten Geheimnisse der Trolls auf die Spur kommen“, fügt der Sänger hinzu. Welches das ist, verrät er an der Stelle nicht. Ab dem 23. April kannst du dem aber auf dem heimischen Fernseher nachgehen.

Lena Meyer-Landrut und Mark Forster bei der Premiere des Films „Trolls“. Foto: imago images

„The Voice Kids“: Finale mit Lena Meyer-Landrut

Kostenlos konntest du Lena Meyer-Landrut übrigens auch schon am Sonntagabend sehen. Da stand das Finale von „The Voice Kids“ an. Lena ist in der Show als Coach tätig.

------------------------------------

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

2010 macht Lena Meyer-Landrut ihr Abitur

2009 bewirbt sie sich bei Stefan Raab für die Castingshow "Unser Star für Oslo"

Sie gewinnt und darf zum ESC fahren

Mit dem Song "Satellite" gewinnt Lena Meyer-Landrut den Eurovision Song Contest 2010

Ihr neues Album "Only Love, L" erschien im April 2019

Lena Meyer-Landrut ist 2020 bereits zum sechsten Mal als Coach bei 'The Voice of Germany“ mit dabei

------------------------------------

Die Siegerin der aktuellen „The Voice Kids“-Staffel 2020 ist ...

Gewonnen hat in diesem Jahr Team Sasha. Der gebürtige Soester und jetzige Wahl-Hamburger siegte mit der 14-jährigen Lisa-Marie. Nur die Siegerehrung, die konnte Kandidatin Lisa-Marie zur Uhrzeit der Verkündung nicht mehr auf der Bühne entgegennehmen, da sie noch minderjährig ist. Prompt übernahm den Job für sie ihr Coach Sasha.

------------------------------------

Das ist Mark Forster:

geboren am 11. Januar 1983 in Kaiserslautern

eigentlich heißt er Mark Cwiertnia

er ist ein deutscher Singer und Songwriter

bekannt wurde er 2013 durch Sidos Single „Einer dieser Steine“, in der er den Refrain sang

2018 war er Coach bei The Voice Kids

Sein neuer Song heißt „Übermorgen“

------------------------------------

Das macht Lena in der Corona-Krise

