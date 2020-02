Lena Meyer-Landrut und Mark Forster: Sie spricht endlich Klartext: „Mein Gott ...!“

Lena Meyer-Landrut und das Jahr 2020, da könnte etwas ganz Großes entstehen.

Sie ist wieder bei „The Voice Kids“ zu sehen und nun sogar Teil eines großen Kinofilmes. Lena Meyer-Landrut darf am Blockbuster „Trolls World Tour“ teilhaben.

Neben Mark Forster leiht Lena Meyer-Landrut dort der Troll-Figur Prinzessin Poppy ihre Stimme. Auch auf dem roten Teppich dabei: Justin Timberlake und Twilight-Star Anna Kendrick. Nach dem Red Carpet hat die Sängerin dann noch ein Highlight für ihre Fans, wie sie jetzt verrät.

Lena Meyer-Landrut: Jetzt ist es raus! Sängerin macht süße Ankündigung

Denn Lena Meyer-Landrut ist gleich dreimal für die lokale Version der weltweit größten Kinder-Preisverleihung nominiert. Und zwar für die „Kids‘ Choice Awards 2020: Deutschland, Österreich, Schweiz“ in den Sparten:

Lieblings-Sängerin

Lieblings-Ohrwurm

Lieblings-Cast

Lena Meyer-Landrut gleich dreimal für „Kids‘ Choice Awards“ nominiert

In ihrem Hotelzimmer teilt die 28-Jährige diese heißen Neuigkeiten mit ihren Followern über Instagram, verkündet ironisch: „Da bin ich aus Versehen direkt mal für drei Kategorien nominiert, da kann man auch schon mal abstimmen. Mein Gott…!“

Lena Meyer-Landrut und Mark Forster sprechen beide im Film "Trolls". Foto: imago images/Future Image

Lena teilt die irre Neuigkeit mit ihren Fans. Foto: Instagram/ Lena Meyer-Landrut

Und ausgerechnet ihr „The Voice Kids“-Kollege Mark Forster könnte ebenfalls einen Preis als Lieblings-Sänger abräumen. Ein echter Konkurrenzkampf unter Kollegen also.

Das ist Lena Meyer-Landrut:

geboren am 23. Mai 1991 in Hannover

2010 macht Lena Meyer-Landrut Abitur

2009 bewirbt sie sich für die Castingshow "Unser Star für Oslo"

Mit dem Song "Satellite" gewinnt Lena Meyer-Landrut den Eurovision Song Contest 2010

Ihr neues Album "Only Love, L" erschien im April 2019

Preisverleihung im Europapark Rust

Die Verleihung findet am 9. April im Europapark in Rust statt. Moderiert wird das schleimige Event, bei dem die Stars mit grüner Glibbermasse einbalsamiert werden, von den Instagram-Zwillingen Lisa und Lena. Drei Tage später können auch die Fans vor dem Fernseher dann Lena Meyer-Landrut und Co. bei der potenziellen Preisübergabe bei Nick sehen.

Tipps von Justin Timberlake?

Tipps für die europäische Variante der „Kids’ Choice Awards“ kann sich Lena übrigens bei „Trolls“-Kollege und Supersänger Justin Timberlake holen. Der räumte in der Vergangenheit nicht nur schon unzählige Male bei der originalen US-Version diverse Awards ab, sondern fungierte 2007 sogar selbst als Moderator.

Lena Meyer-Landrut: Tourstart ab April

Bereits ab April geht es für Lena Meyer-Landrut übrigens wieder auf Tour.

Geplant sind unter anderem Auftritt in den Städten Leipzig, München, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Berlin und Hamburg. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen.