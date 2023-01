Lena Meyer-Landrut: Emotionale Zeilen von ihr und Mark Forster – Fans in Sorge

Bei diesen Worten werden die Fans von Mark Forster und Lena Meyer-Landrut misstrauisch. Die Musiker veröffentlichen zeitgleich ergreifende Statements. Zwischen den Zeilen scheinen ihre Follower herauszulesen, dass es den beiden nicht gut geht. Die Instagram-Beiträge von Lena Meyer-Landrut und Mark Forster erscheinen pünktlich zum Jahreswechsel.

Darin kündigen die „Satellite“-Sängerin und der „Chöre“-Interpret das Ende eines Kapitels an und blicken voller Hoffnung in die Zukunft. Was es damit wohl auf sich hat? Sowohl Lena Meyer-Landrut als auch Mark Forster verabschieden sich mit emotionalen Worten von dem Jahr 2022 und äußern ihre Wünsche für das neue Jahr.

Lena Meyer-Landrut und Mark Forster wünschen sich „mehr Liebe“

Während Lena auf ihrem Schnappschuss ein zufriedenes Lächeln auf den Lippen trägt und begeistert einen Drink hochhält, wirkt Mark deutlich mitgenommener auf seinem Foto. Betroffen blickt er zu Boden, die Helligkeit ist gedrosselt. Eines haben die Statements der Musiker jedoch gemein: Sie beide stoßen 2023 „auf mehr Liebe“ an.

„Auf 23. Auf mehr Liebe und Weichheit. Zuhören und Zusammensein. Ruhe und Gelassenheit. Nachsichtig sein und verzeihen“, heißt es von Lena Meyer-Landrut. Zur selben Zeit schreibt Mark Forster: „Auf bessere Zeiten. Auf mehr glückliche Menschen. Auf mehr Gerechtigkeit. Auf baldigen Frieden in all den Kriegs- und Krisengebieten. Auf das wir es alle besser machen. Auf mehr Liebe.“

Lena Meyer-Landrut will verzeihen – Mark Forster plädiert für „Gerechtigkeit“

Während diese Worte natürlich wie die Faust aufs Auge zum aktuellen Weltgeschehen passen, glauben die Fans eine persönliche Botschaft in den Posts zu erkennen. Haben sich Lena und Mark etwa zerstritten? Sie hofft, dass man verzeiht, während er sich „mehr Gerechtigkeit“ wünscht und dass „wir es alle besser machen“. Nur ein blöder Zufall? Die Fans machen sich jedenfalls ernste Sorgen um Mark Forster. „Marki… Alles gut?“, fragt eine Frau nach. Eine andere kommentiert besorgt: „Klingt alles nicht glücklich.“

Lena Meyer-Landrut und Mark Forster sind seit vielen Jahren eng befreundet und sind schon mehrfach zusammen vor der Kamera gestanden – unter anderem als Coaches bei „The Voice Kids“. Für den Animationsfilm „Trolls“ haben beide ihre Stimmen sogar den verliebten Hauptfiguren Poppy und Branch geliehen.