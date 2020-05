Lena Meyer-Landrut kaum wiederzuerkennen – „Warum hat mich keiner davon abgehalten?“

Was hat Lena Meyer-Landrut denn da gemacht???

Auf Instagram teilte die Sängerin ein Bild, das sie mit einem äußerst – nennen wird es mal – gewöhnungsbedürftigem Styling zeigt. Das Haar im Ombré-Look gefärbt, die Augenbrauen dünn wie ein Bleistift-Strich. Was ist denn nur in Lena Meyer-Landrut gefahren?

Lena Meyer-Landrut: Schock nach Umstyling

Dieses alte Bild zeigte Lena Meyer-Landrut in ihrer Instagram-Story. Foto: lenameyerlandrut/instagram

Kennen wir die Sängerin in letzter Zeit doch eher mit dunkler Mähne und deutlich weniger püppchenhaft. Und am Coronavirus kann es auch nicht liegen, schließlich haben die Friseure auch in Berlin erst seit Montagmorgen wieder geöffnet.

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Sängerin Lena Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

2010 macht Lena Meyer-Landrut ihr Abitur

2009 bewirbt sie sich bei Stefan Raab für die Castingshow "Unser Star für Oslo"

Sie gewinnt und darf zum ESC fahren

Mit dem Song "Satellite" gewinnt Lena Meyer-Landrut den Eurovision Song Contest 2010

Ihr neues Album "Only Love, L" erschien im April 2019

Lena Meyer-Landrut ist 2020 bereits zum sechsten Mal als Coach bei 'The Voice of Germany“ mit dabei

Lena Meyer-Landrut mag ihren Look selbst nicht mehr

Lena Meyer-Landrut selbst scheint auch kein großer Fan ihres Looks zu sein. Schreibt sie doch bei Instagram: „Ich suche auf dem Foto meine Augenbrauen. Help!“ Um dann in einem weiteren Post nachzulegen: „Ah gefunden. Hab sie übersehen, weil ich sie zu dünn gezupft habe. Und warum hat mich keiner von dieser Haarfärbe-Aktion abgehalten? Plus: Das sind meine eigenen Haare und ich weiß jetzt, warum sie danach abgebrochen sind.“

Das Umstyling scheint also schon etwas länger her zu sein. So stammen die Bilder aus dem Jahr 2012, sind also mittlerweile acht Jahre her. Man kann den Look also getrost als Jugendsünde bezeichnen. Schließlich war Lena damals gerade einmal 21 Jahre alt.

