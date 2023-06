Lena Meyer-Landrut: Süßes Foto mit Mark Forster – Fans verzaubert

Kaum zu glauben, dass dieses Foto schon sechs Jahre alt ist. Wir schreiben das Jahr 2017 und der TV-Sender Vox hat sich entschieden, auch in diesem Jahr wieder eine neue Staffel von „Sing meinen Song“ auszustrahlen. Es sollte die insgesamt vierte Staffel der Show werden, in der bekannte Künstler die Hoheit über ihre eigenen Songs abgeben und sich an den Liedern der Kollegen versuchen.

Nachdem in den Jahren zuvor schon Stars wie Andreas Gabalier, Xavier Naidoo, Pur-Sänger Hartmut Engler oder Nena dabei waren, schien man für die vierte Staffel noch einen draufsetzen zu wollen. Und so ließ sich Vox nicht lumpen und engagierte eine absolute Topbesetzung. Lena Meyer-Landrut, Mark Forster, Gentleman, Paddy Kelly, Stefanie Kloß von Silbermond, The BossHoss und Rapper Moses Pelham waren dabei.

Lena Meyer-Landrut war 2017 bei „Sing meinen Song“

Letzterer erinnert sich nun via Instagram an die emotionalen Dreharbeiten und teilte ein süßes Foto aus der Staffel. Da sehen wir Lena Meyer-Landrut, die mit einem Kussmund im Gesicht das Foto schießt. Mark Forster, wie er selig lächelnd hinter der ESC-Siegerin von 2010 steht oder „BossHoss“-Star Sascha Vollmer, mit einem Fläschchen Bier in der Hand.

Die Fans jedenfalls sind völlig aus dem Häuschen ob des Blickes in die Vergangenheit. „Für mich, die beste Staffel, die es gab!! Liebs“, jubelt beispielsweise eine Instagram-Followerin von Moses Pelham. Eine andere Zuschauerin schwärmt: „Ich dachte drei Wochen gehen immer schnell herum, aber dass sich 6 Jahre anfühlen wie ein halbes Jahr, war mir bis jetzt auch neu.“

Und ein weiterer „Sing meinen Song“-Fan fragt: „So ein tolles Format. Kann man eigentlich irgendwo die 2017er-Folgen streamen? Würde so gerne wieder ‚Meine Heimat‘ hören /sehen.“ Den Song hatte damals Moses Pelham gesungen. Es war eine abgeänderte Version von Lenas Song „Home“, bei der sogar noch Stefanie Kloß einsteigen sollte. Ein Song, der damals Lena Meyer-Landrut zu Tränen rührte. Und viele Fans scheinbar noch heute. Ob das auch bei ihrem neuen Song so wird? Den veröffentlichte Lena am Freitag (16. Juni 2023) bei Instagram.