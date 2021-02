Lena Meyer-Landrut: Gute Nachricht für die Fans – DIESER Satz macht Hoffnung

Diese Nachricht war im vergangenen Jahr ein Schock für die Fans von Lena Meyer-Landrut und die Zuschauer von „The Voice Kids“ zugleich. Sat.1 tauschte die komplette Jury aus. Davon betroffen dementsprechend auch Lena Meyer-Landrut.

Bislang hielt sich Sat.1 bedeckt, ob es ein Comeback von Lena Meyer-Landrut in der Casting-Show würde geben können.

Lena Meyer-Landrut: Gibt es ein Comeback bei „The Voice Kids“?

Lena Meyer-Landrut. Foto: IMAGO / Gartner

Doch nun spricht Sat.1-Senderchef Mark Land auf Nachfrage dieser Redaktion über die Thematik Lena Meyer-Landrut. So wollten wir gerne wissen, warum denn Lena nicht mehr in der Jury sitzt und ob er eine Rückkehr der ehemaligen ESC-Siegerin auf die roten „The Voice Kids“-Stühle für realistisch hält.

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coachin in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen

Auch bei „Unser Song 2017“ saß Lena Meyer-Landrut in der Jury

Bei Instagram folgen Lena 3,7 Millionen Menschen

Land: „Es war immer so und es ist ganz wichtig in der 'The Voice'-Welt oder im 'The Voice'-Kosmos, dass Coaches kommen, dass Coaches gehen und das Coaches wiederkommen. Der lebende Beweis ist heute hier dabei mit Stef (Anm. d. Red.: „Silbermond“-Sängerin Stefanie Kloß), Smudo und Michi Beck.“

Lena Meyer-Landrut: Sat.1-Chef macht Hoffnung

Lena Meyer-Landrut bei „The Voice“. Foto: IMAGO / Future Image

Es dürfte also kein endgültiger Abschied für Lena Meyer-Landrut bei „The Voice“ gewesen sein. Vielleicht sieht man neben der Sängerin dann auch in Zukunft Popstar Mark Forster wieder im Abendprogramm von Sat.1.

