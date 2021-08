Lena Meyer-Landrut: Süße Nachricht – „Happy Jahrestag“

Lena Meyer-Landrut ist im Feiermodus. Das beweist die 30-Jährige nun auf ihrem Instagramprofil. So veröffentlichte Lena Meyer-Landrut nun gleich zwei Glückwünsche in ihrer Story.

Einer davon hatte direkt etwas mit ihr zu tun, der andere ging eher an einen engen Vertrauten von Lena Meyer-Landrut. Was war passiert?

Lena Meyer-Landrut: Die Sängerin hat was zu Feiern

So feierte Lena Meyer-Landrut am Wochenende zunächst ein ganz besonderes Jubiläum mit ihrer Freundin Bella. Drei Jahre sind die beiden schon befreundet. So teilte Lena in ihrer Story ein süßes Foto, das die beiden vor einem Sonnenuntergang zeigt. Dazu schrieb Lena: „Happy Jahrestag“ und ein dickes rotes Herz.

--------------

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coach in in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen, unter anderem neben Mark Forster

Auch bei „Unser Song 2017“ saß Lena Meyer-Landrut in der Jury

Ihr neuestes Musik-Projekt heißt 'Strip'

-----------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der zweite Glückwunsch ging dann an ihren Hair- und Makeup-Artist Philipp Verheyen. Der nämlich feierte seinen Geburtstag. Verständlich also, dass auch Lena Meyer-Landrut zu den Gratulanten gehörte. Schließlich ist Verheyen seit langer Zeit bereits dafür zuständig, dass Lena auf Fotos und Videos stets top gestylt ist. Oder wie die Sängerin es so schön ausdrückt: „Happy Birthday, Prince Charming“.

-----------------------------

Mehr zu Lena Meyer-Landrut:

Lena Meyer-Landrut lässt Bombe platzen – DAMIT hat niemand gerechnet

Lena Meyer-Landrut spricht heikles Thema an – „Bedeutet nicht, dass man crazy ist“

Lena Meyer-Landrut teilt sexy Bikini-Foto am See – Fans rasten aus

-----------------------------

Ebenfalls eine süße Nachricht bekam zuletzt Mark Forster von Lena Meyer-Landrut gesandt. Was darin zu lesen war und zu welchem Anlass sie verschickt wurde, das erfährst du hier.