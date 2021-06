Lena Meyer-Landrut zeigt Foto mit IHM – ihre Fans kennen kein Halten mehr: „Ihr seid so süß zusammen“

Um Lena Meyer-Landrut war es lange still. Nun ist die Sängerin endlich zurück.

Nachdem die 30-Jährige kürzlich ihre neue Single „Strip“ und das dazu passende Video vorgestellt hatte, meldet sich Lena Meyer-Landrut nun mit lieben Worten bei ihren Followern. Dazu gibt es noch ein Bild. Doch darauf ist sie nicht allein...

Lena Meyer-Landrut teilt Foto – ER ist bei ihr

Die Resonanz auf ihren neuen Song „Strip“ war groß. Unzählige positive Kommentare häuften sich bei Social Media. Grund genug für die Künstlerin, nun einen Dank auszusprechen: „Danke für so viel love fürs Video! Ausrasten.“ Ihr sogenanntes „Ausrasten“ tut ihr allerdings optisch keinen Abbruch, denn Lena schreibt weiter: „Philipp Verheyen wird's richten!“

Lena Meyer-Landrut teilt ein süßes Foto mit ihren Fans. Foto: IMAGO / Tinkeres

------------------------

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coach in in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen, unter anderem neben Mark Forster

Auch bei „Unser Song 2017“ saß Lena Meyer-Landrut in der Jury

-----------------------------

Philipp Verheyen ist Lenas Hair – und Make-up-Artist und somit der Mann ihres Vertrauens. Kein Wunder, dass sie obendrein ein Bild von sich und ihrem guten Freund Philipp postet. Das kommt mehr als gut bei ihren Followern an:

„Ich sterbe, wie cute ihr seid“

„Süß ihr zwei“

„Ihr beide seid so süß zusammen“

„Wie glücklich Leni einfach aussieht“

„Leni-Phili-Liebe“

Die nunmehr vielen Instagram-Post sind aber nicht die einzige Überraschung, die Lena Meyer-Landrut für ihre Fans parat hat.

-----------------------------

Lena Meyer-Landrut mit neuem Projekt

