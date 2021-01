Lena Meyer-Landrut: Fan schreibt ihr Nachricht – dann antwortet ER

Es scheint, als bekämen die Fans so langsam Sehnsucht nach ihrer Lena Meyer-Landrut. Bereits 27 Tage ist es her, dass Lena Meyer-Landrut das letzte Mal ein Foto auf ihrem Instagram-Account teilte.

Auch in ihrer Instastory ist es schon längere Zeit ruhig geworden um die Sängerin, die sonst häufig und gerne Dinge mit ihren Fans teilte. Einzig am gestrigen Holocaust-Gedenktag forderte sie ihre Fans auf, die schrecklichen Geschehnisse in der NS-Zeit nicht zu vergessen. Private Nachrichten oder Bilder gab es aber dennoch nicht von Lena Meyer-Landrut.

Und auch bei Youtube scheint Lena Meyer-Landrut nicht mehr so häufig aktiv zu sein. Die letzte Folge ihrer Video-Serie „Weekly L“ : datiert vom 15. August vergangenen Jahres.

Lena Meyer-Landrut macht sich rar

Seit fünf Monaten also warten die Fans auf ein neues Video ihrer Lena. Verständlich also, dass sich die Kommentare unter dem Video anhäufen. Auch die Kommentare der Fans, die sich ein Lebenszeichen ihres Stars wünschen.

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Lena wurde durch ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest (ESC) im Jahr 2010 international berühmt, sie machte mit „Satellite“ in Oslo den ersten Platz

Bei „The Voice Kids“ saß sie zusammen mit Mark Forster in der Jury

Am 5. April 2019 veröffentlichte Lena ihr fünftes Studioalbum „Only Love, L“

2022 will sie auf Tour gehen

Bei Youtube verzeichnen ihre Songs Millionen von Aufrufen

Wann sehen wir Lena Meyer-Landrut wieder auf der Bühne? Foto: imago images / STAR-MEDIA

So schrieb beispielsweise eine Anhängerin eine Nachricht an Lena unter der letzten „Weekly L“-Folge: „Hi, ich hoffe, du machst mal wieder ein Video. Mache mir Sorgen um dich!“

Lena Meyer-Landrut: Ihre Alben

„My Cassette Player“ (2010)

„Good News“ (2011)

„Stardust (2012)

„Crystal Sky“ (2015)

„Only LOve, L“ (2019)

Lena Meyer-Landrut: Betrüger wollen ihre Fans hintergehen

Und wer hätte das gedacht, die Anhängerin bekam sogar eine Antwort. „Wunderbare!! Ich weiß, dass Sie schockiert sind, einen Text von mir zu bekommen. Ich möchte, dass Sie ruhig sind, aufrichtig ist dies mein Youtube für das Chatten passiert es manchmal. Ich liebe es, frei zu sein. Deshalb bin ich so anders als alle anderen Prominenten, Musik ist mein Leben. Vielen Dank für Ihre Liebe und Unterstützung“, antwortete ein Youtube-Nutzer, der als Profilbild das selbe Foto nutzte wie der verifizierte Account von Lena Meyer-Landrut und auch den selben Namen in seinem Profil eingetragen hatte, wie die echte Lena.

Mehr zu Lena Meyer-Landrut:

Doch nicht nur die Rechtschreibung machte bei diesem Post stutzig. Bei einem Klick auf das Profil des Antwortgebers war schnell klar, hierbei muss es sich um einem Fake-Account handeln. Das bemerkten zum Glück auch weitere Fans bei Youtube und machten direkt klar: „Du bist fake!“

Das ist Youtube:

YouTube ist ein Videoportal, das 2005 gegründet wurde

Hinter YouTube stecken die Gründer Chad Hurley, Steve Chen und Jawed Karim

Die Jahreseinnahmen betrugen 2015 15 Milliarden US-Dollar

Zuletzt sorgte ein Video von Lena als Schauspielerin für Schmunzeln bei den Fans. Die Person, die Lena dabei spielt, ist schwanger. Zudem sitzt sie im Gerichtssaal. Was war passiert?

Ewig lang kein Lebenszeichen. Keine Videos oder Fotos für die Fans... Hat sich Lena Meyer-Landrut etwa eine andere berühmte Sängerin zum Vorbild genommen? Das spricht dafür.