Lena Meyer-Landrut: Sexy Sprung ins kalte Wasser – HIER zeigt die Sängerin fast alles

Es ist Sommer. Das dachte sich wohl auch Sängerin Lena Meyer-Landrut und genießt nach den langen Corona-Restriktionen endlich wieder Zeit im Freien.

Und Lena Meyer-Landrut wäre nicht Lena Meyer-Landrut, wenn sie nicht ihre Millionen Fans auf Instagram daran teilhaben lässt.

Lena Meyer-Landrut: Sexy Sprung in den See

Auf ihrem Account teilte die Sängerin einen kurzen Videoschnipsel, der sie bei strahlendem Sonnenschein beim Sprung in einen See zeigt. Und das ist in äußerst knapper Badebekleidung. Man will ja schließlich überall braun werden.

Das ist Lena Meyer-Landrut:

sie wurde am 23. Mai 1991 als Lena Johanna Therese Meyer-Landrut in Hannover geboren

Bekannt wurde Lena durch ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest (ESC) im Jahr 2010

Mit dem Song „Satellite“ gewann sie den Musikwettbewerb

Sie saß bei „The Voice Kids“ schon mit Mark Forster und Sänger Sasha in der Jury

Auch bei „Unser Song 2017“ saß Lena Meyer-Landrut in der Jury

Bei Instagram hat Lena Meyer-Landrut 3,5 Millionen Abonnenten

Wo die Sängerin sich derzeit befindet, ist unklar. Vor drei Tagen jedenfalls teilte die Sängerin ein Bild aus Rostock auf ihrem Instagramaccount.

Lena Meyer-Landrut: In welchen See ist die Sängerin gesprungen

Lena Meyer-Landrut: Sexy Sommer-Badespaß. Foto: lenameyerlandrut/Instagram

Ob der See in den Lena Meyer-Landrut leicht bekleidet gehüpft war, auch in der Nähe der Ostsee liegt, kann an dieser Stelle nicht aufgelöst werden.

Zuletzt hatte Lena Meyer-Landrut auf Instagram ganz klar ihre Meinung zu Corona und den Corona-Restriktionen kundgetan. Die Sängerin hatte nämlich nach einer gefühlten Ewigkeiten wieder ein professionelles Fotoshooting mit einem Promi-Fotografen gehabt. Bei Instagram schrieb die Sängerin: „Erstes Shooting nach gefühlt 700 Jahren. Es hat sich fast ganz kurz alles so angefühlt, als wären die letzten Monate nicht gewesen. Aber in mir bleibt die Ruhe. Ich will nicht, dass wir wieder 'back to normal' sind.“

