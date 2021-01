Lena Meyer-Landrut ganz entrüstet: „Hat nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun!“

Hoppla, jetzt ist Lena Meyer-Landrut der Kragen aber mal so richtig geplatzt.

Die Sängerin lässt momentan nicht allzu viel von sich hören. Ab und an ein Bild auf Instagram. Doch im Allgemeinen hat sich Lena Meyer-Landrut zurückgezogen.

Lena Meyer-Landrut ist ganz entrüstet

Lena Meyer-Landrut ist sauer. Foto: imago images / Eibner

Doch damit scheint nun Schluss zu sein. Während Lena Meyer-Landrut ihre Anhänger zu Weihnachten und Silvester mit schönen Fotos grüßte, griff sie nun ein ernstes Thema in ihrer Instagram-Story auf und machte ihrem Ärger Luft.

Es war das Thema der Woche: der Sturm auf das US-Kapitol in Washington und die Abwahl von Donald Trump. Die Aufregung ließ auch Lena Meyer-Landrut offenbar nicht kalt – mit einem Statement auf Instagram tat sie ihre Meinung zu dem Ganzen kund.

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Lena wurde durch ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest (ESC) im Jahr 2010 international berühmt, sie machte mit „Satellite“ in Oslo den ersten Platz

Bei „The Voice Kids“ saß sie zusammen mit Mark Forster in der Jury

Am 5. April 2019 veröffentlichte Lena ihr fünftes Studioalbum „Only Love, L“

2022 will sie auf Tour gehen

Bei Youtube verzeichnen ihre Songs Millionen von Aufrufen

Dabei geht es vor allem darum, dass der noch amtierende US-Präsident jetzt endgültig von Twitter gesperrt wurde und über die Plattform keine Inhalte mehr verbreiten kann. Viele loben Twitter für diese Entscheidung – doch deutsche Prominente wie die Autorin Sophie Passmann kritisieren, dass der Schritt viel zu spät kam.

Dem schließt sich Lena Meyer-Landrut offenbar an. Auf Instagram teilte die „Better“-Intepretin einen Beitrag von Passmann und fordert: „Den nächsten rassistischen, soziopathischen (etc etc etc) Menschen in solch einer Machtposition kann man dann gerne von Social Media Plattformen früher sperren!!!“

Außerdem macht die 29-Jährige klar: „Und nein, ich finde das hat nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun, denn es werden ihm die Plattformen genommen, nicht sein Recht zur Meinung oder deren Äußerung.“

Das ist Donald Trump:

Geboren am 14. Juni 1946 in New York City in den USA

Wurde in 2017 der 45. Präsident der Vereinigten Staaten

1971 bis 2017 war er der CEO des Konzerns Trump Organization

Vor allem in der Immobilienbranche machte Trump ein Milliardenvermögen

Er ist der erste US-Präsident ohne vorheriges politisches Amt oder militärischen Rang

Dieser Ärger musste scheinbar einmal raus. Doch schon danach scheint es der ehemaligen „The Voice Kids“-Jurorin besser zu gehen. Um ihre Fans und sich selbst wieder „runter“ zu bringen, postet Lena Meyer-Landrut drei süße Tierclips von einer Katze, einem Hund und einer kleinen Maus.

Lena Meyer-Landrut als Schauspielerin schwanger bei Richter Alexander Hold

Währenddessen macht aber auch ein anderer Beitrag von Lena Meyer-Landrut im Netz die Runde. So ist eine alte Aufnahme von der ESC-Gewinnerin aufgetaucht, in der sie als Schauspielerin mit Babybauch bei „Richter Alexander Hold“ auftritt.

Die Aufnahme von 2009 zeigt Lena Meyer-Landrut als schwangere Frau, die ein dunkles Geheimnis über ihren Freund heraus findet. Die sechs TikTok-Clips kannst du hier sehen.

Zuletzt zeigte Lena Meyer-Landrut ein sexy Bild. Sie denkt dabei nur an eine Sache. (kv)