Lena Meyer-Landrut hat es getan: Jetzt kann es jeder sehen

Damit hätte wohl niemand gerechnet: Ihre Fans warten schon seit Wochen auf ein richtiges Lebenszeichen von ihr, jetzt lässt Lena Meyer-Landrut tatsächlich von sich hören. Allerdings anders als erwartet.

Konzerte und TV-Auftritte sind coronabedingt aktuell nicht möglich, doch selbst auf Social Media, der Plattform, auf der Lena Meyer-Landrut über 3,8 Millionen Follower hat, ist es ruhig um sie geworden. Bis jetzt.

Denn Lena Meyer-Landrut ist einen radikalen Schritt gegangen, den nun jeder sehen kann.

Lena Meyer-Landrut ist auf Instagram einen radikalen Schritt gegangen. (Archivbild) Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Lena Meyer-Landrut geht radikalen Schritt auf Instagram

Auf Instagram hat sich etwas Entscheidendes für Lena Meyer-Landrut verändert.

Die ESC-Gewinnerin aus dem Jahr 2010 hat nun tatsächlich alle Instagram-Beiträge von sich gelöscht! Kein einziges Foto mehr, das die ehemalige „The Voice Kids“-Jurorin zeigt. Kein Video oder Tutorial, für das ihre Fans sie gefeiert haben. Lediglich unter der Rubrik IGTV sind noch Videos von Lena zu sehen.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Warum das Ganze?

--------------------------------

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coach in in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen, unter anderem neben Mark Forster

2022 will sie auf große Deutschland-Tour gehen

----------------------------------------

Lena Meyer-Landrut: Alle Beiträge gelöscht

In der Vergangenheit gab es schon die einen oder anderen Stars, die all ihre Beiträge vernichtet haben oder zumindest nur einen Teil davon. Sei es wegen einer Trennung, bei der gemeinsame Schnappschüsse eliminiert wurden, oder weil ein Neuanfang anstand.

+++ Florian Silbereisen: Schnappschuss im Auto – der Sänger ist nicht allein +++

Bereitet sich Lena Meyer-Landrut also womöglich auf einen kompletten Neubeginn vor? Musikalisch gesehen vielleicht gar nicht so abwegig.

----------------------------------------

Mehr zu Lena Meyer Landrut:

Lena Meyer-Landrut schickt DIESEM Star Herzen – Fans rasten aus!

Lena Meyer-Landrut: Fans sind traurig und starten diese Aktion – „Bitte“

Lena Meyer-Landrut sendet neues Lebenszeichen! Fans der Sängerin sind gerührt

----------------------------------------

Sängerin Lena Meyer-Landrut. (Archivbild) Foto: IMAGO / Eventpress

Das letzte Mal stand die Sängerin im Rahmen ihrer Tour „Only Love, L Tour“ 2019 auf der großen Konzertbühne. Ihre eigentlich für 2020 „More Love“ geplante Deutschland-Tour wurde nun auf 2022 verschoben. Genug Zeit also für sie, neue Musik zu produzieren.

Den wirklichen Grund für den radikalen Schritt auf Instagram bleibt aber wohl noch Lena Meyer-Landruts Geheimnis. Aber wer weiß, vielleicht können ihre Fans ja bald schon was Großes von ihr erwarten.

+++Mark Forster ganz stolz: „Kann kaum abwarten, es zu zeigen“+++

Ihr ehemaliger „The Voice“-Kollege Mark Forster hat dagegen musikalisch bereits reichlich nachgelegt und jetzt diese Ankündigung gemacht >>>

Und auch DSDS-Star Pietro Lombardi feilt aktuell eifrig an neuer Musik. Deshalb ist er extra in die Türkei geflogen. Was er dort in seinem Hotel entdeckt hat, kannst du hier erfahren >>>