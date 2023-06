Lena Meyer-Landrut: „Könnte schon wieder heulen“

Sie ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen des Landes: Seit ihrem ESC-Sieg im Jahr 2010 ist Lena Meyer-Landrut aus der deutschen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken. Fünf Alben, etliche Konzerte, unzählige TV-Auftritte. Lena ist ein echter Superstar.

Doch die 32-Jährige ist auch ein großer Musik-Fan. Wie wir alle eben. Und so ist es wenig überraschend, dass das Herz von Lena Meyer-Landrut für die Songs eines anderen, ganz Großen im deutschen Pop-Business schlägt. Für die Lieder von Herbert Grönemeyer.

Lena Meyer-Landrut schwärmt von der Musik von Herbert Grönemeyer

So schwärmt die Sängerin auf YouTube von den Konzerten des Mannes, der mit Songs wie „Männer“, „Dieser Weg“ oder „Flugzeuge im Bauch“ Hymnen für die Ewigkeit schrieb. „Ich habe das auf noch keinem anderen Konzert, wenn ich darüber nachdenke, könnte ich schon wieder heulen, weil ich es noch auf keinem anderen Konzert erlebt habe, wie intensiv die Menschen in diesem Moment sind. Und wie egal alles ist“, so Lena.

„Flugzeuge im Bauch“ sei ihre erste CD gewesen, so Meyer-Landrut. „Allerdings von Oli P.“, lacht die Sängerin. Doch sie bekam Unterstützung von der Mama. „Dann hat meine Mutter des Kulturguts wegen, die Single von Herbert noch dazugekauft“, grinst Lena. Vermutlich eine gute Entscheidung.

Lena Meyer-Landrut: „Herbert ist so laut und so offen“

Schließlich komme das Gefühl bei Herbert in ihren Kopf und ihre Brust, berichtet Lena. Und weiter: „Herbert ist so laut und so offen und trotzdem ist er kein Aktivist im klassischen Sinne. Er ist Musiker und er transportiert seine Botschaft durch Musik und durch Aktion.“

Eine Einschätzung, die die Fans durchaus teilen. „Absolut! Die Grönemeyer-Konzerte sind unerreichbar! Die Stimmung grandios, der Künstler und die Band on Point, das ist einfach nicht zu toppen! Zudem strahlt Herbert Grönemeyer auch eine unglaubliche Empathie für seine Fans aus“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Absolut, Herbert versetzt die Menschen in ein beseeltes Kollektivglück, wie ich es noch in keinem anderen Konzert erlebt habe. Absolut einzigartig.“

