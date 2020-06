Lena Meyer-Landrut: Tränenbeichte bei Frank Elstner – „Ich war...“

Es war DER Aufreger. Ein Jahr nach der ESC-Sensation. 2010 gewann Lena Meyer-Landrut den „Eurovision Song Contest“ in Oslo. Lena Meyer-Landrut, eine damals noch unbekannte 18-jährige Schülerin aus Hannover begeistert ganz Europa. Holt nach Jahren die gläserne Trophäe wieder nach Deutschland.

Und damit auch den „Eurovision Song Contest“ nach Düsseldorf. 2011 tritt Lena Meyer-Landrut wieder an, wird Neunte. Gewinner damals: Aserbaidschan. Doch mehr in Erinnerung als Lenas neunter Platz ist ein Interview, das sie Fernsehlegende Frank Elstner gab.

Lena Meyer-Landrut: Ehrliche Entschuldigung von Frank Elstner

Patzig, frech und gelangweilt trat sie Elstner entgegen, bekam dafür ordentlich Gegenwind. Das Strahlemädchen Lena Meyer-Landrut, das zuvor von ganz Deutschland vergöttert wurde, wurde auf den Boden zurückgeholt.

Neun Jahre später sitzt Lena Meyer-Landrut bei Frank Elstner. In dessen neuer Netflix-Talkshow kommt es zur Aussprache unter Tränen.

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

2010 macht Lena Meyer-Landrut ihr Abitur

2009 bewirbt sie sich bei Stefan Raab für die Castingshow "Unser Star für Oslo"

Sie gewinnt und darf zum ESC fahren

Mit dem Song "Satellite" gewinnt Lena Meyer-Landrut den Eurovision Song Contest 2010

Bis Anfang 2019 waren Lena Meyer-Landrut und Max von Helldorff ein Paar.

Ihr neues Album "Only Love, L" erschien im April 2019

Lena Meyer-Landrut ist 2020 bereits zum sechsten Mal als Coach bei 'The Voice of Germany“ mit dabei

Zusammen mit Mark Forster spricht sie im Film Trolls

Bei Netflix wird sie von Frank Elstner interviewt

Lena Meyer-Landrut beim ESC 2011. Foto: imago images

Direkt zu Beginn entschuldigt sich Elstner bei Lena: „Ich habe damals keine besonders guten Fragen gestellt. Sorry, dass Sie dadurch so viel Ärger hatten.“

Bei Lena Meyer-Landrut fließen die Tränen

Frank Elstner. Foto: imago images

Eine Aussage, so ehrlich, dass sie Lena direkt die Tränen in die Augen treibt. „Ich fInde das ganz rührend und fange sofort an zu weinen, wenn Sie das so nett sagen. Ich war überfordert, müde und noch nicht professionell. Ich muss mich entschuldigen!“