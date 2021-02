Lena Meyer-Landrut packt aus: „Ich litt sehr“ – DAS hat sich in ihrem Leben verändert

Um Lena Meyer-Landrut ist es seit Beginn des Jahres ziemlich still geworden. In einem neuen Interview gibt die Sängerin nun endlich wieder einen Einblick in ihr Privatleben und überrascht mit ehrlichen Worten über ihre Vergangenheit.

Lena Meyer-Landrut erklärt, wie sie dem Leistungsdruck entkommen ist.

Lena Meyer-Landrut machte radikalen Schnitt

Sie lässt alles so einfach aussehen. Lena Meyer-Landrut ist ein wahres Multitalent: Ob als Sängerin, Model, Schauspielerin, Synchronsprecherin oder „The Voice Kids“-Coach – ihre Fans werden nie von Lena enttäuscht.

Doch auch im Leben des ESC-Stars soll es einige Stolpersteine gegeben haben, wie Lena nun gegenüber „Schule Online“ verrät.

Lena Meyer-Landrut verrät, welche Opfer sie für ihre Karriere bringen musste. Foto: imago images

Für die große Karriere als Sängerin schmiss Lena Meyer-Landrut ihr Studium. An der Universität zu Köln war die 29-Jährige „für Sprachen und Philosophie eingeschrieben“.

----------------------------------------

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coachin in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen

Auch bei „Unser Song 2017“ saß Lena Meyer-Landrut in der Jury

----------------------------------------

Lena Meyer-Landrut musste Schule wechseln

Schon in ihrer Schulzeit musste sich Lena Meyer-Landrut beweisen und für das einstehen, was ihr wirklich guttat. Die Zeit auf dem Gymnasium entpuppte sich dabei als Qual für die junge Lena: „Ich fühlte mich auf dem Gymnasium nicht wohl, litt sehr unter dem Leistungsdruck. Deshalb wechselte ich auf eine integrierte Gesamtschule, die IGS Roderbruch in Hannover, auf der man auch das Abi machen konnte.“

Lena Meyer-Landrut gesteht, Mathematik war ihr großer Horror in der Schulzeit. Foto: imago images

Dort sei ihr das Lernen direkt leichter gefallen. „Das soziale Miteinander wurde großgeschrieben, das war mir wichtig. Ich hatte eine tolle, coole Lehrerin“, erinnert sich Lena Meyer-Landrut.

----------------------------------------

Mehr zu Lena Meyer-Landrut:

Lena Meyer-Landrut: Gute Nachricht – DIESER Satz macht Hoffnung

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lena Meyer-Landrut: Irre Aufnahme wieder aufgetaucht – DAS wissen die Wenigsten über die Sängerin

Lena Meyer-Landrut macht es wie Helene Fischer: Fans ins Sorge

----------------------------------------

Eins hat sich jedoch nie gebessert: Lenas Hassfach Mathematik machte ihr auch auf der neuen Schule zu schaffen. „Ich war in keinem Fach besonders gut. Mathe war eine ziemliche Quälerei für mich“, gesteht Lena Meyer-Landrut. Zum Glück kann sie dieses Problem inzwischen hinter sich lassen.

Ihr TV-Kollege Mark Forster machte kürzlich mit einem skurrilen Instagram-Post auf sich aufmerksam. Was es damit auf sich hat, liest du hier.