Lena Meyer-Landrut und Mark Forster geben bekannt – „Wir sind ...“

Sie waren das absolute Dreamteam im deutschen Fernsehen: Lena Meyer-Landrut und Mark Forster. In der Castingshow „The Voice“ zeigten die beiden, dass sie gute miteinander können. Doch auch auf größerer Leinwand passen Lena Meyer-Landrut und Mark Forster gut zusammen.

Ärgerlich nur, dass die Kinos ja derzeit wegen des Coronavirus' komplett geschlossen sind. Aufgrunddessen haben sich die großen Filmfirmen überlegt, wie man trotzdem noch mit den aktuellen Kinostreifen Geld machen kann und sind zum Schluss gekommen, dass man die Blockbuster ja auch per Stream in die Wohnzimmer bringen könne. Und da kommen nun Lena Meyer-Landrut und Mark Forster ins Spiel.

Lena Meyer-Landrut und Mark Forster: „Hallo ihr Lieben"

Auch der Film „Trolls 2 – Trolls World Tour“ wird auf der heimischen Leinwand gezeigt. Dafür rühren Lena Meyer-Landrut und Mark Forster auf Instagram nun gemeinsam die Werbetrommel. „Hallo ihr Lieben, ich bin Lena“, ruft da die Sängerin gut gelaunt in die Kamera. Und Mark Forster fügt noch hinzu, dass er doch Mark sei. Lena führt anschließend das Gespräch fort: „Und wir sind die deutschen Stimmen von Poppy und Branch, den beiden süßen Trolls aus dem Film 'Trolls World Tour'.“

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

2010 macht Lena Meyer-Landrut ihr Abitur

2009 bewirbt sie sich bei Stefan Raab für die Castingshow "Unser Star für Oslo"

Sie gewinnt und darf zum ESC fahren

Mit dem Song "Satellite" gewinnt Lena Meyer-Landrut den Eurovision Song Contest 2010

Ihr neues Album "Only Love, L" erschien im April 2019

Lena Meyer-Landrut ist 2020 bereits zum sechsten Mal als Coach bei 'The Voice of Germany“ mit dabei

Mit ihr in der Jury saß auch Mark Forster

Um dann wieder an Mark Forster abzugeben. „Bald könnt ihr einem der größten Geheimnisse der Trolls auf die Spur kommen“, fügt der Sänger hinzu. Welches das ist, verrät er an der Stelle nicht. Ab dem 23. April kann man dem aber auf dem heimischen Fernseher nachgehen.

„The Voice Kids“: Finale mit Lena Meyer-Landrut

Kostenlos konntest du Lena Meyer-Landrut übrigens auch schon am Sonntagabend sehen. Da stand das Finale von „The Voice Kids“ an. Lena ist in der Show als Coach tätig.

Für Team Lena gingen die beiden 11-jährigen Liana (Aus Richterswil/Schweiz) und Nikolas (Aus Hamburg) an den Start. Für Team Sasha stehen die Talente Lisa-Marie (14) und Marc (13) im Finale. Max Giesinger will mit seinen Talenten Phil (13) und Gianna (13) gewinnen. Und für Deine Freunde geben Paula Sophie (14) und Leroy (13) alles.

Am Ende gewann die 14-jährige Lisa-Marie den Gesangswettbewerb.

