Lena Meyer-Landrut: Nach dem Krankenhaus-Aufenthalt geht die Nachricht um

Schock bei den Fans von Lena Meyer-Landrut!

Wochen und Monate hatten sie auf die Auftritte auf dem Tollwood-Festival in München und in Wangen hingefiebert. Beide Gigs mussten aufgrund eines medizinischen Notfalls kurzfristig abgesagt werden, denn: Lena Meyer-Landrut musste ins Krankenhaus! Jetzt gibt es Medienberichten zufolge ein Update.

Lena Meyer-Landrut musste zwei Mal ins Krankenhaus

Lena Meyer-Landrut kam nach eigenen Aussagen mit akuten Bauch- und Nierenschmerzen in eine Klinik. Die Sängerin musste daraufhin ihre geplanten Auftritte in München absagen. Sie war fest entschlossen, das darauffolgende Konzert spielen zu können, doch dann die traurige Nachricht: Die Sängerin musste erneut ins Krankenhaus. Dieses Mal schrieb sie nicht einmal mehr selbst auf Instagram, sondern ein Vertreter ihres Teams. Fans machten sich große Sorgen.

Nach Informationen der „Bild“ ist Lena wieder zu Hause in Berlin und soll sich von ihrem Zustand nach erholt haben. Neben Bauch- und Nierenschmerzen nennt „Bild“ auch Kreislaufprobleme als Grund für ihre gesundheitlichen Probleme. Das Management der Sängerin äußerte sich auf „Bild“-Anfrage nicht zu den Vorfällen.

Lena Meyer-Landrut musste schon einmal Konzerte absagen

Nach eigenen Angaben musste sich Lena Meyer-Landrut beim Tollwood-Festival hinter der Bühne übergeben. Die Künstler treten bei diesem Festival in Zelten auf, in denen es bei hohen Temperaturen schnell stickig werden kann. Am Wochenende herrschten in München rund 34 Grad bei hoher Luftfeuchtigkeit. Augenzeugen berichteten, dass ein Notarzt Lena zu Hilfe kam.

Es ist nicht das erste Mal, dass Lena Meyer-Landrut Konzerte aus gesundheitlichen Gründen absagen musste. Bereits im August 2023 konnte sie nach einem schweren Reitunfall, bei dem sie sich einen doppelten Kreuzbeinbruch zuzog, nicht auftreten. Tickets für Lenas kommende Konzerte sind weiterhin bei Eventim erhältlich. Das nächste geplante Konzert findet am 19. Juli in Plauen statt. Auch die Konzerte in Bayern – in Ansbach und in Regensburg – sowie das Konzert in Stuttgart sollen wie geplant stattfinden.