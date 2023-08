Lena Meyer-Landrut mit bitterer Nachricht für Berlin-Konzert: „Es tut mir sehr leid“

Die Live-Auftritte von Lena Meyer-Landrut waren in letzter Zeit gezählt. Umso größer dürfte die Enttäuschung sein, dass sich die Sängerin jetzt mit einer bitteren Nachricht bei ihren Fans gemeldet hat.

Denn wer sich bereits auf den Aufritt von Lena Meyer-Landrut beim „Stars for free“-Event gefreut hatte, muss sich jetzt leider in Verzicht üben.

Lena Meyer-Landrut sagt Konzert ab

Auf ihrem Instagram-Kanal teilt sie am Freitag (25. August) mit: „Es tut mir sehr leid, aber ich werde morgen leider nicht bei ‚Stars for free‘ in Berlin auftreten und brauche noch Schonung und Heilung bevor es wieder losgeht. Bühne mit euch bockt so sehr und ich freue mich wenn es bald wieder soweit ist.“

Für ihre Fans ist es eine bittere Pille, die sie jetzt schlucken müssen.