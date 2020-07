Lena Meyer-Landrut: Komplett neuer Look – „Ihr wolltet ...“

Das wird ihre Fans mehr als freuen! Lena Meyer-Landrut hat es getan. Schon vor vier Wochen überraschte die Sängerin ihre Fangemeinde mit einem neuen Look – und wurde auf Social Media anschließend mit Komplimenten nur so überhäuft.

Das positive Feedback ihrer Follower nahm sich Lena Meyer-Landrut offenbar zu Herzen. Denn jetzt wagt die einstige ESC-Gewinnerin es erneut, sich in völlig neuem Look zu präsentieren.

Lena Meyer-Landrut: Komplett neuer Look!

Sexy fasst sich die 29-Jährige in die Haare, schaut verschmitzt in die Kamera und trägt nichts weiter als einen Bikini. Das Auffällige: Ihre Mähne ist nicht wie gewohnt glatt oder gewellt, sondern voll von süßen Löckchen. „Weil ihr die Locken noch mal sehen wolltet. Hier sind sie“, schreibt Lena dazu in ihrer Instastory, wo sie auch besagten Schnappschuss veröffentlicht hat.

-----------------------

Das ist Lena Meyer-Landrut:

sie wurde am 23. Mai 1991 als Lena Johanna Therese Meyer-Landrut in Hannover geboren

Internationale Bekanntheit erlangte Lena durch ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest (ESC) im Jahr 2010

Sie gewann den Musikwettbewerb mit dem Song „Satellite“

Lena saß bei „The Voice Kids“ in der Jury

Auch bei „Unser Song 2017“ saß Lena Meyer-Landrut in der Jury

-----------------------

In der Tat trägt die Künstlerin genau die gleiche Frisur wie schon vor wenigen Wochen.

Damals kommentierten ihre Fans dazu:

„Das ist das schönste Bild!!!“

„Schöne Wuschelhaare“

„Frisur steht Dir total gut“

Lena Meyer-Landrut im XS-Bikini: Sie wagt...

Aktuell gönnt sich Lena Meyer-Landrut übrigens ein paar schöne Tage im Urlaub, ließ sich sogar im XS-Bikini beim Sprung ins kalte Wasser filmen. Ein privater Moment, der eher ungewöhnlich für die Sängerin ist.

Ob ihr süßes Locken-Bild auch im Urlaub aufgenommen wurde, kann an dieser Stelle nicht aufgelöst werden. Ihrem Bikini nach zu urteilen dürfte Wasser aber nicht allzu weit entfernt sein.

Und wer weiß, vielleicht folgt ja bald schon noch ein weiterer sexy Wasser-Sprung – diesmal dann mit engelsgleicher Lockenmähne…